EiaEiaSanità Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind tirano su la burrasca ferragostana: “E’ giunta l’ora di equiparare gli stipendi di tutti i professionisti della sanità del Friuli VG. Basta campanilismi”. Vi sono privilegiati e svantaggiati. Le sigle annunciano: “Metteremo in campo tutte le azioni in nostro potere per tutelare i lavoratori”. Assessore avvisato, mezzo salvato.

Le due sigle sindacali, attraverso i rispettivi segretari generali Stefano Bressan (UilFpl) e Luca Petruz (Nursind), incalzano l’assessore regionale Riccardi su uno dei temi che da anni sono al centro e più dibattuti della sanità Fvg: gli stipendi dei professionisti nel settore sanitario della nostra regione. Nodi irrisolti. Stefano Bressan precisa: «Abbiamo chiesto alla regione e ai direttori generali di tutte le aziende del sistema sanitario Fvg di provvedere alla determinazione dei fondi contrattuali di tutto il personale del comparto della dirigenza medica e amministrativa applicato prima della riforma sanitaria. «L’intervento che noi chiediamo è decisivo per equiparare una volta per tutte gli stipendi di tutti i professionisti della nostra regione. Per ottenere questo risultato, secondo nostri studi, servirà un investimento da parte della regione di circa 5 milioni di euri. Ma quel che è peggio – denuncia Stefano Bressan – è la situazione, ormai incancrenita, che da mesi denunciamo: non abbiamo nessuna certezza del ristoro della parte economica persa da Asugi, Burlo e AsuFc a causa della sciagurata riforma cosidetta della “perequazione” che ha completamente stravolto l’intero settore del personale creando sacche di privilegiati contro svantaggiati. Non c’è chiarezza sui risultati della perequazione. Non abbiamo una cifra, non abbiamo la tempistica dell’erogazione né, tantomeno, sappiamo se queste risorse avranno una cadenza annuale o se verranno riconosciute solo per quest’anno. E per il futuro? Siamo venuti a conoscenza che alcuni esponenti del mondo sanitario stanno speculando sulle sbilanciature degli stipendi del personale fra un’azienda e un’altra per compiere una mera operazione campanilistica. Occorre invece fare chiarezza e per tal motivo, noi come UilFpl e Nursind, chiediamo un aumento salariale per tutti i lavoratori della nostra regione per arrestare l’emorragia del personale che fugge verso il privato. Non è il momento delle incertezze – assicura Bressan – noi non accetteremo un no alle nostre istanze da parte della regione. Qualora non avessimo una risposta positiva sia sull’assurda tematica dell’equiparazione delle risorse che sul buco nero irrisolto della perequazione, metteremo in campo tutte le nostre azioni che ci competono per tutelare i professionisti della sanità. Non va dimenticato – concludono Stefano Bressan e Luca Petruz – che il Friuli VG ha investito 275 milioni di euro per opere infrastrutturali, pertanto, ci sembra doveroso, nei confronti dei lavoratori, dare una risposta concreta, reale e immediata». Non solo il meteo segnala forti perturbazioni in arrivo. Assessore avvisato, mezzo salvato.