AveMotonave Exxx…Polzive!!! La Capitaneria di Venezia arrostisce il servizio pubblico Fvg. Ancora bloccata l’imbarcazione ideata per i turisti sulla tratta Lignano-Grado. Utenti disperati, decimato il turismo. L’imbarcazione aveva tutte le autorizzazioni. Chi ha voluto bloccarla due giorni prima di ferragosto?

Aleggia un velo di mistero sul caso della motonave “Adriatica” dell’armatore Vidali che ha ricevuto l’incarico da “TplFvg” per svolgere il servizio di trasporto turisti da Lignano a Grado. Due giorni prima di ferragosto la Capitaneria di Venezia ha imposto il blocco della navigazione. Gli ispettori si sono ispirati a una norma del 1991 che prescriveva la dotazione di un gommone all’interno del natante. Blocco della nave e turisti a terra. Figuraccia mondiale del Friuli VG. L’armatore Vidali cerca di spiegare: “Non capisco queste improvvise decisioni visto che nel 2021, 2022 e 2023 avevo ricevuto l’autorizzazione e svolto il servizio di trasporto pur in assenza del gommone all’interno. Sono sorpreso – rileva Vidali – perché sino ad ora nessuna capitaneria, neppure quella di Venezia, aveva contestato l’assenza del battello di salvataggio. C’è poi la questione temporale, due giorni prima di ferragosto mi ritrovo col fermo nave. Aggiungo che dal 2021, da quando ho iniziato il servizio su quella tratta, ho ricevuto oltre una 50ina di ispezioni e non sono mai state trovate delle irregolarità. Come mai oggi si?”. Per ora non si sa quando il servizio riprenderà. E’ certo invece che vi saranno delle contestazioni per via dei danni che l’armatore ha subito in seguito a questo blocco. Il servizio viene effettuato in forma sostitutiva con gli autobus.