AgostoScomposto Exxx…Polzive!!! Addio alla stagione più amata dai porcelli. Un fronte freddo atlantico travolge l’anticiclone. Da domenica temperature in calo. Temporali sparsi e molto forti. Le previsioni dell’Osmer.

Con domani il caldo di questi giorni verrà spazzato via da un fronte temporalesco molto forte. Anche gli animali avvertono che c’è un’evoluzione metereologica molto importante in atto e che determinerà la fine della stagione delle rotonde sul mare e degli irresistibili colpi d’occhio in spiaggia. Almeno rispetto alle seducenti temperature africane di questi giorni. L’Osmer Fvg segnala che da domenica l’area del confine orientale sarà interessata da un fronte freddo Atlantico che determinerà instabilità su tutta la penisola. Previsti temporali molti forti e temperature massime in calo. Le massime, in pianura, non supereranno i 31 gradi.