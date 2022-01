LignanoPolveriera Exxx…Polzive!!! Petardo di Forza Italia contro i Patrioti: Siete impresentabili. Teghil e Donà rifiutano l’invito al vertice trilaterale di ieri sera.

Aria di scirocco sul lungomare elettorale lignanese che nemmeno Fedriga, in visita ieri al presepe, è riuscito a spazzare. Era stato convocato per ieri sera, dal paziente Bosello, un vertice trilaterale del centrodestra per discutere dell’imminente campagna elettorale nel centro turistico. Si è trasformato invece in un bilaterale. Il commissario della Lega per Salvini Premier di Lignano aveva convocato, oltre alla Lega, una delegazione di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Luogo dell’incontro la pizzeria San Remo a Lignano Riviera. Per la Lega si sono presentati il capogruppo in regione Mauro Bordin e Graziano Bosello, mentre per Fratelli d’Italia erano presenti il Benito-remix Sapienza e l’esordiente Roberto Falcone, nominato d’imperio dal sindaco di Latisana. I vertici di Forza Italia locali, Teghil e Marco Donà, vista la delegazione dei patrioti, hanno girato i tacchi e rifiutato l’invito. Non ci sono margini di accordo. La spigolatura è determinata soprattutto da alcune incomprensioni esplose all’interno di Fratelli d’Italia regionale. Il punto di crisi é fissato sui delegati invitati ieri sera che ha condizionato la “tenuta” del vertice. Secondo rimbalzi registrati in Pineta le ragioni del rifiuto di Forza Italia a partecipare al tavolo lignanese, sarebbero riconducibili all’impresentabilità della delegazione di Fratelli d’Italia al tavolo elettorale. Un centrodestra sciroccato che non riesce, per ora, a trovare un punto d’incontro. Si brancola nel buio a tutto vantaggio di Luca Fanotto che si trova nell’inaspettata condizione di dare le carte anche nella tornata di primavera.