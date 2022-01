LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Stasera vertice trilatelare del centrodestra. Bosello dialoga con Fanotto ma crede in Rodeano. Spunta il nome di Benigno. Vico Meroi in attesa. Roberto Falcone nuovo commissario dei Patrioti.

Non è un caso che alla tradizionale Festa del Panettone del 16 agosto 2021 fra gli ospiti in Spezieria fossero presenti anche Bini, Tollon, Damiani e Salvatore Benigno, presidente del Cafc.

E’ convocato per questa sera – fonte Bosello – il riservatissimo vertice trilaterale del centrodestra lignanese. Fra gli altri, saranno presenti, Bosello, Donà, Iermano, Teghil, Roberto Falcone. Ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Falcone farà il suo esordio come nuovo commissario nominato recentemente dal segretario provinciale Candotto.

La situazione è sempre più caotica per via del girotondo di nomi e alleanze che s’ingrumano sull’arenile. Il caligo resta pesante visto che il centrodestra è alla ricerca di una sua identità dopo la parentesi ibrida con Fanotto. Il triangolare di stasera sarà probabilmente funzionale alla Lega che con Codromaz e Bosello celebrerà l’atto di fede sul presidente della Lisagest Emanuele Rodeano. Bosello nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco, una visita cordiale che ha avuto come esito il rifiuto da parte di Fanotto della presenza di simboli di partito in un’eventuale campo largo elettorale. Il commissario leghista ha rifiutato. Afferma: «Non esiste che non vi siano i simboli di partito in una competizione elettorale anche se per le comunali. In primavera noi parteciperemo col simbolo della Lega». E’ ben vero che il sindaco uscente vorrebbe dare le carte e guadagnarsi una sorta di golden share anche in futuro. Il pensiero corre all’ex vice sindaco Vico Meroi che rimane alla finestra in attesa che prenda corpo il suo ambizioso progetto, questo: Mi candido solo se c’è un profondo e radicale rinnovamento di facce e agibilità amministrativa, superando schemi tradizionali legati a colorazioni politiche. Attualmente cosa impossibile a detta di molti lignanesi giacchè gli squali non mollano la generosa mangiatoia friulana e i partiti, o i loro segretari, non intendono gettare la spugna nella località turistica più appetitosa dell’Alto Adriatico. Sotto il cielo rivierasco fanno capolino i corpi intermedi, le associazioni di categoria come ConfCommercio. Alessandro Tollon, vice presidente provinciale, braccio destro e sinistro del patriarca Da Pozzo e vecchia volpe del Lungomare, tenta il colpo a sorpresa calando in laguna il nome dell’ex sindaco di Latisana, Salvatore Benigno. Un’indicazione spiazzante ma di livello che crea molta agitazione nel gruppo di Progetto Fvg dell’assessore Bini che, sulle prime, puntava molto sull’evergreen Brini. Il vento ha cambiato direzione e toccherà proprio a Tollon, in costante collegamento con Sergio Bini, diramare la matassa. Non c’è dubbio che Benigno sia molto lusingato da questa opzione.

In quanto alle altre formazioni di area centrista, le civiche Orizzonte Lignano, Generazione Lignano e Io amo Lignano sono le sole che forniscono garanzie di rinnovamento di una classe politica che nella località balneare frena qualsiasi ipotesi di sviluppo che non sia quella del cemento e dei siluri. I dati delle presenze rispetto alla minuscola Bibione lo certificano.

Sul fronte centrosinistra, posto che Ciubej abbia deciso di fare il regista e che vi siano delle riserve sulla candidatura di Ileana Bivi, il gruppo di Comunità Lignanese è alla ricerca di un leader. Potrebbe essere Enea Morsanutto. Lignano baccano 2022.