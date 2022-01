HypHypHurrà Exxx…Polzive!!! Processo HypoBank sui casi di truffa e associazione per delinquere. Ribaltata la sentenza in Appello per Di Tommaso: Da 5 anni e 6 mesi a 2 anni. Prescrizione per gli altri 5.

Delinea:

Processo Hypo Bank di Tavagnacco (Ud) per truffa e associazione per delinquere. La Corte d’Appello di Trieste ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Udine del giugno 2019.

Tutti assolti per prescrizione del reato gli imputati accusati di truffa nella indicizzazione dei tassi di interesse dei leasing e associazione per delinquere. Solo l’ex amministratore delegato, Lorenzo Di Tommaso – difeso dall’avvocato Paola Rubini dello studio Ghedini-Longo di Padova – , già condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione in primo grado , ha patteggiato ieri in appello la pena a due anni con la sospensione condizionale. Per le parti civili rimane solo il risarcimento del danno da quantificare in sede civile.

Nel giugno del 2019 il Tribunale di Udine aveva condannato 6 persone per la truffa dei leasing dopati: Daniele Metus, Carlo Bellogi, Nadia La Neve, Andrea Micalich e Paolo Pellicciotti a 3 anni e 7 mesi di reclusione , mentre per l’allora Direttore Generale Lorenzo Di Tommaso la pena era stata stabilita in 5 anni e 6 mesi.

Ieri la Corte d’Appello di Trieste, seconda sezione penale, ha rimodulato la pena al Di Tommaso in 2 anni di reclusione con la condizionale e assolti, per sopraggiunta prescrizione, gli imputati Daniele Metus, Carlo Bellogi, Nadia La Neve, Andrea Micalich e Paolo Pellicciotti.