EspulsioneMonfalcone Exxx…Polzive!!! In Bisiacaria irrompe AnnaTorquemadaAnna. Espulso dalla giunta l’assessore laico-leghista Asquini: Passerò al gruppo misto e lascerò il partito. Lega disorientata.

L’ex assessore Asquini da lunedì passerà al gruppo misto e uscirà dal gruppo della Lega in consiglio comunale. Non solo. In un breve Wapp inviato a chi scrive annuncia che lascerà la Lega. -Testo a disposizione -.

Chi tocca il Green Pass muore. Dopo l’esclusione alla cerimonia della festa della polizia locale di ieri, per Massimo Asquini, assessore della giunta Cisint di Monfalcone, oggi è arrivata la purga e la scomunica del sindaco: Espulso dall’esecutivo per aver espresso “perplessità” sull’obbligo vaccinale. Asquini si è comportato da illuminista bisiaco, spogliato di quelle certezze che il fanatici della fiala ritengono di possedere e di distribuire su tutto lo stivale. Lo storico esponente della Lega non è un No Vax ha semplicemente manifestato il suo disappunto per l’obbligo vaccinale. Sulla stessa linea di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. Né più né meno.

Purtroppo a Est del Nord Est il dio vaccino è diventato una religione al pari della commedia Leninista e, se non ti adegui, il sacerdote ti somministra il cilicio o ti spedisce in un capanno nella Cona. I nuovi Torquemada sono tra noi. Da Il Piccolo:

«Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha sollevato dall’incarico di assessore Massimo Asquini, della Lega, esponente dei No Green Pass, che aveva le deleghe al degrado, al decoro e alla sicurezza. Il provvedimento del primo cittadino, avallato dal segretario regionale della Lega Marco Dreosto, è conseguente alla provocazione portata da Asquini nell’ultimo Consiglio comunale di Monfalcone quando si è presentato con una mascherina corredata dalla scritta “No obbligo vaccinale”».