LignanoPiùUmano Exxx…Polzive!!! L’assessore ai servizi sociali risolve il caso del disabile senza casa. Il signor Pavan è il prossimo in lista in un alloggio della Fondazione Brovedani.

Il comune di Lignano si impegna a trovare un alloggio al disabile MP cui alcuni consiglieri, A. Santin per primo, avevano presentato un’interrogazione per conoscere quali misure intendesse prendere l’amministrazione per risolvere il problema alloggiativo del disabile. C’è o non c’è uno spazio pubblico per una persona disabile a Lignano? E’ il caso di M.P. che da mesi non riesce a trovare un alloggio, ma in compenso un’associazione-Comitato genitori del luogo dispone di un edificio comunale dotato di servizi adatti alle persone disabili. Stasera sono state illustrate, nella risposta all’interpellanza del consigliere Santin, tutte le condizioni. La buona notizia è che l’assessore Codromaz informa che “sono in corso interlocuzioni con la Fondazione Brovedani, che ha confermato che il sig. Pavan è il prossimo in lista per l’assegnazione di un alloggio”. Inoltre riguardo al “Comitato genitori” colpevole di non voler lasciare uno spazio a una persona disabile, l’assessore precisa:

«Si conferma che l’Amministrazione comunale dispone di un immobile al piano terra presso i locali della scuola comunale, originariamente utilizzato come appartamento del custode.

Tale immobile è stato utilizzato dal comitato dei genitori per attività connesse alla vita scolastica e, attualmente, non è adibito ad abitazione. Il comitato dei genitori ha utilizzato in passato l’immobile in oggetto collocato all’interno di un plesso scolastico. La sua destinazione ad uso abitativo da parte di un soggetto privato sarebbe in contrasto con l’attività istituzionale dell’edificio scolastico stesso. Dalle verifiche effettuate, sia nelle scorse settimane sia in passato, non risultano disponibili immobili comunali che possano essere destinati allo scopo richiesto. Le azioni concrete e urgenti che l’Amministrazione intende assumere sono le stesse che vengono portate avanti da oltre tre anni, con costanza e senso di responsabilità.

Nel mese di gennaio 2025, è stata inviata una comunicazione a oltre 160 operatori immobiliari attivi sul territorio lignanese, al fine di individuare soluzioni in locazione annuale non solo per il sig. Pavan, ma anche per altri cittadini in difficoltà, dal momento che l’Ufficio Servizi Sociali gestisce più situazioni di emergenza abitativa e non una sola. Si precisa che, contrariamente a quanto riportato sui social, il sig. Pavan è attualmente titolare di un contratto di locazione in essere, rinnovato automaticamente per mancata ricezione della raccomandata di disdetta da parte della proprietà. Non si configura quindi una situazione di emergenza abitativa al momento attuale. In merito alle soluzioni alternative già proposte in passato, si ricorda che il sig. Pavan ha rifiutato l’iscrizione ai bandi ATER del Comune di Marano, nonostante gli fosse stato suggerito di presentare comunque domanda per entrare in graduatoria.

Come più volte sottolineato in Consiglio comunale, anche le abitazioni ATER di Marano sono ben collegate con Lignano, specialmente nel periodo estivo, grazie al servizio traghetto SAF. Si informa inoltre che sono in corso interlocuzioni con la Fondazione Brovedani, che ha confermato che il sig. Pavan è il prossimo in lista per l’assegnazione di un alloggio. L’Amministrazione è in contatto con la Consulta Regionale delle persone con disabilità del FVG, che provvederà a contattare direttamente il sig. Pavan per effettuare una verifica tecnica sull’idoneità dell’edificio per l’installazione del montascale e per la valutazione delle eventuali barriere architettoniche. I servizi richiesti rientrano nella categoria dei servizi a domanda individuale. Infine, si ricorda che la professoressa Kainich si era già resa disponibile ad accompagnare il sig. Pavan per eventuali uscite, ma non è mai stata contattata dallo stesso per usufruire di tale disponibilità».