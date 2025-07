AquileiaFilmFestival Exxx…Polzive!!! Il sindaco Zorino inaugura nel segno della pace la rassegna cinematografica archeologica più autorevole d’Italia: Aquileia Film Festival. Ieri sera proiezione di: “Sulle tracce del Patrimonio. Le ragioni dell’archeologia”.

Con “Sulle Tracce del Patrimonio. Le Ragioni dell’Archeologia” per la regia di Eugenio Farioli Vecchioli è stata inaugurata ieri sera la XVI edizione di “Aquileia Film Festival”. Prima delle proiezioni e dei dibattiti il sindaco Zorino ha invitato il pubblico a rispettare un minuto di riflessione di fronte alla Basilica e al campanile millenario. Un segno di pace e un no alla violenza di qualsiasi genere. Il film “Sulle tracce del patrimonio. Le ragioni dell’archeologia” ha dato il via alla rassegna. Il regista Eugenio Farioli Vecchioli descrive la complessità dei primi anni ’60 quando le ragioni del patrimonio archeologico sono spesso entrate in conflitto con quelle dello sviluppo industriale. Dalle aree archeologiche della Basilicata allo scavo dell’antica città di Sibari. E’ seguito il film di Luigi De Gregori (nonno del cantautore Francesco) dal titolo “Salvare la creatura”. Pellicola ambientata nella Roma del 1936 poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. La difesa dei materiali librari è affidata a Luigi De Gregori, punto di riferimento per i direttori di biblioteche di tutta Italia. Prima delle due proiezioni il direttore di Archeologia Viva, Piero Pruneti ha intervistato la professoressa Francesca Cenerini sul ruolo delle donne in età imperiale con una particolare attenzione a Messalina. Chiede Pruneti: “Qual è stata la donna più esalata e stimata dalla storiografia romana? Oltre a Messalina che è stata la più offesa. Quella più idealizzata?” Risponde Cenerini: “Non ce ne sono. Troviamo l’esaltazione solo nelle lapidi funerarie e rispondono al canone di ottima moglie, ottima madre. Per il resto, l’opinione degli storici sulle donne è estremamente negativa. Ne parlano solo quando ne possono parlare male. Rispetto ai diritti, le donne in epoca romana sono emarginate. Gli scrittori – ricorda la professoressa – ci dicono che le donne sono buone o cattive solo se si comportano bene nei confronti degli uomini. Le scritture sulla pietra ci raccontano possibilità di riscatto. Come un ascensore sociale e proprio qui ad Aquileia potete leggere un’iscrizione di una signora vissuta nella metà del 1° secolo avanti Cristo. Si chiamava Trosia Hilara ed era un’ex schiava che non aveva nessun diritto. Cosa riesce a fare? Riesce a far erigere un monumento sepolcrale, conservato qui ad Aquileia, dove c’è scritto che “da viva lo ha fatto fare”. Pensate un’ex schiava che ad un certo punto è stata liberata diventando una “liberta” che ha avuto la possibilità non solo economica, ma anche ideologica, di fare un monumento funerario per sé e per i suoi liberti e liberte”. La rassegna prosegue mercoledì 30 luglio ore 21 con la proiezione de “Il mondo perduto dei giardini pensili”.