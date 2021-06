LignanoParanormale Exxx…Polzive!!! Inaugurazione della stagione estiva. FanottoMtf: “Non si sa perchè i turisti vengono a Lignano”. Esclusivo.

Tre immagini eloquenti della domenica di presentazione della stagione estiva 2021. In alto l’ingrumamento di bagnanti sulla battigia di Sabbiadoro, a due passi dalla terrazza mare, mentre in basso, la spiaggia privata del concessionario Pozzo a Riviera, deserta. Sia a Rìviera che a Pineta non c’è spiaggia libera, tutto patrimonio dei due concessionari Ardito e Pozzo. A Pineta e Riviera docce e WC si pagano con le monetine, se non hai il biglietto d’ingresso arrivano i pretoriani e ti cacciano. Per questo motivo Lignano Sabbiadoro è presa d’assalto. Tuttavia, al netto delle questioni materiali, oggi il sindaco FanottoMtf ha svelato il motivo dell’attrazione Lignanese: “Non sappiamo ancora il perchè i turisti vengano a Lignano!”. Ed è seguito l’esempio di San Gennaro: mistero. Mistero quindi anche sul motivo della presentazione e della campagna di promozione. Se dopo dopo 10 anni di amministrazione, FanottoMtf (debitore verso Mtf di 1milione 390mila euri) è rapito dal paranormale, inviti il Mago Otelma e non se ne parli più. E’ questa l’elaborazione della strategia comunicativa del sindaco che vorrebbe”costruire un sistema”. FanottoMtf si è spinto oltre ed ha trasformato la spiaggia in hardware e software come elemento di novità per quest’anno.