SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Come tartassare i cittadini. La Lega fa peggio di Letta: vuole obbligare i cittadini al certificato Casa Clima dell’amico Mestroni. Esclusivo

L’APE, Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia è un mostro succhia euri nato nel Politburo della provincia di Udine alla fine del 2006 e germogliato nei 10 anni di presidenza Fontanini. L’ideatore del bidone da tirare ai friulani attraverso la certificazione CasaClima è l’ex assessore provinciale Loreto Mestroni da Mereto di Tomba. In premessa va osservato che tutti gli ordini professionali della provincia sono contrari all’obbligo di questo vincolo che aumenta spaventosamente il livello di burocrazia nel settore edilizio. Ma la Lega tira dritta. Quanto costa il magheggio al povero Pantalone? dai 5.000 ai 7.000 euri a progetto. Gramole leghiste in festa e legnate di tasse ai friulani.

Stasera in consiglio comunale, gli squali leghisti Fontanini e Ciani faranno votare ai loro garzoni il nuovo regolamento edilizio in cui è contenuta la più clamorosa tassazione sulla casa mai approvata in Friuli. L’obbligo della certificazione Casa Clima é contenuto nel regolamento edilizio ritagliato su misura del socio del magheggio: l’amministratore unico di CasaClima, l’altoatesino Ulrich Santa.

Chi sono i maneggioni dell’APE No-Profit? presidente è Loreto Mestroni, i consiglieri sono Lucio Riva, Markus Maurmair, Cristina Amirante, Andrea Piovesana, Marco Bernardis e Roberto Revelant.

A cosa serve l’Agenzia Per l’Energia del Friuli Venezia Giulia? Promuove lo sviluppo sostenibile aiutando le comunità locali a conseguire miglioramenti significativi e misurabili nell’utilizzo razionale dell’energia e delle sue fonti rinnovabili. L’Agenzia fornisce informazioni indipendenti, tempestive, rilevanti ed affidabili e supporto ai principali soggetti politici, economici ed ai cittadini in materia di risparmio ed efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Circa una sessantina di comuni friulani hanno aderito al magheggio contro i contribuenti. Mentre invece gli ordini professionali, diversamente da ciò che pensano i fulminati del centrodestra friulano, sono contrari. L’opposizione porterà stasera in consiglio un emendamento per evitare che la misura passi. Vedremo il voto.