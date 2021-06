CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Forza Italia come l’Udinese: trasferisce i banchetti a Pasian di Prato. Esclusivo.

Forza Italia, per le iniziative di proposta politica da presentare ai cittadini, sceglie Pasian di Prato e rifiuta di chiedere lo spazio pubblico al sindaco di Udine. La lettura politica è clamorosa. In Friuli, l’operazione federazione con Salvini suggerita da Berlusconi non attacca. Le chiavi di lettura sono diverse, vanno dalla questione politica a quella amministrativa-sportiva e coinvolgono l’imprimatura forzista sull’impresa e sul mercato.

Sul caso Stadio Friuli, Forza Italia è sempre stata dalla parte dei Pozzo. Lo dimostra la visita che i vertici locali di Forza Italia, Bressan, Tanzi, Anzit e Nistri fecero a Gianpaolo Pozzo nel 2013, il sigillo fu clamoroso: «Pieno appoggio all’Udinese, non è il caso di ostacolare i lavori». Prima il mercato e il prestigio della città, poi le scartoffie che tanto piacciono al vice sindaco Loris Michelini 〈esposti in Procura e Anac〉 di ProgettoFvg 〈a Udine è un partito di fulminati〉 e alla Lega del marxista Fontanini.

Sull’argomento Udinese Calcio la maggioranza nel capoluogo friulano è divisa. Non tutti hanno capito l’attacco frontale condotto dal sindaco leghista-marxista contro la squadra bianconera. In Forza Italia il modo con cui un sindaco vitaliziato ha armeggiato attorno ai suggerimenti dell’Anac è stato seguito con molta preoccupazione. Per questo motivo ieri, l’iniziativa di Berlusconi sulla riforma fiscale da trasferire nei banchetti di tutte le città della penisola, ha generato a Nord Est uno strappo assai doloroso. Il coordinatore provinciale di Udine Ferruccio Anzit, invece che a Udine, ha riunito i militanti e allestito il gazebo di fronte al comune di Pasian di Prato (Ud). Presenti i vertici del partito da Cecotti a Di Donato passando per il sindaco Pozzo che aveva annunciato di essere disposto ad ospitare l’Udinese calcio, ma che non riesce nemmeno a curare il piccolo cimitero di Passons.

Per converso, a Pordenone, il senatore Dal Mas ha convocato gli esponenti locali in pieno centro. Esordio pubblico della nuova formazione che si presenterà unita alle prossime comunali, Forza Italia, Udc e Pordenone Civica.