GradoRovente Exxx…Polzive!!! L’assessore Callari sfida il comune: La Git di Lovato non firma la proroga di concessione. Rischio gara. Esclusivo

Con una pec della “Grado Impianti Turistici” spa di viale Dante inviata al comune di Grado in data 11 giugno, il presidente Alessandro Lovato ha ribadito al comune, che aveva sollecitato la firma sulla concessione, “la necessità di chiedere a codesto comune una ragionevole posticipazione del termine dell’11 giugno”. Chi è il manovratore occulto che, impedendo la sottoscrizione della concessione, pone in serio rischio una delle strutture più affermate per qualità dei servizi dell’Alto Adriatico? La querelle è esplosa l’inverno corso fra i dirigenti del comune di Grado e l’assessore al demanio Callari, il punto di crisi ruota attorno ai titolari di concessioni demaniali turistico-ricreative e diportistiche rilasciate in Friuli Venezia Giulia dalla Regione e dagli Enti locali. Secondo l’assessore regionale la proroga è fissata fino al 31 dicembre 2021. Diversa la posizione del comune che ritiene, sulla scorta di ampia giurisprudenza, importante aver prorogato al 2033 le concessioni balneari, pur con una clausola di manleva per l’amministrazione che si attiverà qualora a livello nazionale (o europeo) la situazione normativa dovesse cambiare. Facendosi scudo di questo provvedimento, tutti i titolari di concessione del litorale gradese hanno rinnovato, la Git no.

Il rischio del mancato rinnovo è quello che entro fine anno sarà istruita una nuova procedura di selezione pubblica, imparziale e trasparente, per il rilascio di una “autorizzazione” (concessione) di durata limitata, non rinnovabile automaticamente. Sul punto fa chiarezza il capogruppo del Pd in consiglio comunale Diego Moretti che osserva: «Accusare l’amministrazione comunale gradese per aver inserito – nella bozza del contratto allegata al decreto di proroga che rinnova la concessione al 2033 – una corretta norma di salvaguardia, è profondamente sbagliato». La stessa Federbalneari nazionale prendeva spunto dal caso friulano per affermate che: «Mentre in tutta Italia si estendono le concessioni demaniali marittime tutelando le imprese balneari, alcune regioni si sono inventate un provvedimento che stabilisce un anno di proroga in attesa di mappatura: si tratta di un provvedimento arbitrario e illegittimo in tutti i sensi». Un braccio di ferro fra Regione e Git che nasconde una lettura ben più ampia rispetto alla schermaglia balneare. L’elemento di chiarezza potrebbe emergere nella fase pre elettorale delle prossime elezioni di ottobre.