Lignano. Un cittadino del Bangladesh arrestato per sequestro di persona.

Nella nottata tra venerdì e sabato la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino del Bangladesh di 39 anni, per il reato di sequestro di persona.

Le Volanti della Questura di Trieste sono intervenute in Via Palestrina, a seguito di una segnalazione da parte del Nue, di una persona che riferiva di essere preoccupata per una sua amica che, inviando alcuni messaggi di testo, aveva chiesto aiuto dicendo di trovarsi in autostrada, direzione Trieste, contro la sua volontà e a bordo di un auto con un uomo a lei conosciuto. L’auto segnalata è stata incrociata dall’equipaggio della Volante che, dopo aver invertito la direzione di marcia, si è messa all’inseguimento del veicolo per poi fermarlo, con l’assistenza delle altre pattuglie giunte nel frattempo sul posto. Il conducente dell’auto, nella nottata di venerdì, terminato il turno di lavoro, si era infatti offerto di dare un passaggio a casa alla ragazza a Lignano Pineta ma, contro la sua volontà, si era diretto verso l’autostrada in direzione Trieste. Inutili sono state le ripetute richieste e suppliche della giovane per far desistere il conducente dal portarla altrove e non a Lignano Pineta. L’uomo è stato arrestato.