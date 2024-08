Lignano Exxx…Polzive!!! C’è un record a Lignano: quello delle camere libere il primo sabato di agosto. Gli albergatori storditi dai bussolotti tirati dall’assessore: In quali statistiche vede la stagione positiva?

I conti non tornano. Almeno per gli albergatori di Lignano. Ieri l’assessore regionale Bini rendeva noti i numeri del turismo nella località turistica friulana. Dati di luglio, non definitivi, marcano più 6% e le prenotazioni per agosto e settembre dovrebbero stabilizzarsi a +3,8%. Per la maggior parte dei titolari di strutture ricettive invece i numeri sono di tutt’altro tenore. Per esempio, il primo sabato di agosto, cioè ieri, nella località turistica friulana, la percentuale di camere libere negli alberghi erano molto più alte degli anni scorsi. Alcuni si domandano da quali fonti l’assessore abbia tratto quei dati. Non è dato sapere. Tuttavia, a rendere l’idea che si sta giocando a bussolotti, basta vedere il numero di ombrelloni occupati e il dato dei primi giorni d’agosto .