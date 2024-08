UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Ignorata la reprimenda del Prefetto sui controlli alla Casa dell’Immacolata. Il presidente Vittorino Boem: “Non possiamo imporre nulla”.

E’ il quartiere senza regole di Udine. L’area di San Domenico in via Chisimaio dove si trova la struttura di accoglienza minori intestata a Don De Roja che è diventata peggio di Beirut. Il fenomeno ha stravolto il tessuto sociale dell’intero quartiere. Il Prefetto Lione, alcuni giorni fa ha dichiarato: «Abbiamo chiesto ai gestori di essere piuttosto rigidi in occasione dei rientri serali, mantenendo un contatto ancora più stretto con le forze di polizia». Sulla questione degli orari di rientro dei minori che vengono disattesi e dei continui schiamazzi continui, il centrodestra, a metà aprile, aveva sollecitato la convocazione della commissione consiliare politiche sociali per interrogare i gestori della struttura sulle tensioni quotidiane che sono generate dalla presenza degli ospiti e del loro disinvolto andrivieni dalla casa. Il consigliere di Fratelli d’Italia Pittioni ha interrogato il presidente Vittorino Boem sulle regole. Ed ha chiesto: «Nelle convenzioni degli appalti per la gestione dei minori non accompagnati è previsto un orario di rientro? E in quale modo il comune garantisce il rispetto delle clausole contrattuali sulla sicurezza inclusi gli orari di rientro dei minori?». Il presidente ha risposto: «Le regole ci sono, ma c’è un piccolissimo problema, noi non possiamo imporre nulla. Il dato – prosegue Boem – è che gli educatori, il presidente e le comunità, non possono fare niente rispetto a un’imposizione oraria a questi ragazzi. E loro lo sanno. Non abbiamo nessuna possibilità – conclude – di impedire le uscite dei minori». Il Prefetto lo smentisce e replica: «Abbiamo chiesto ai gestori di essere piuttosto rigidi». A che servono gli educatori se “non possono fare niente?”.