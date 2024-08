LiberoFriuli Exxx…Polzive!!! Il gioco della “morra” non è più proibito. Il Questore di Udine ha aggiornato la tabella. Un anno di sperimentazione.

In data 1°agosto 2024 il Questore di Udine D’Agostino ha inviato alle Autorità locali la nuova tabella dei giochi proibiti relativa al territorio della ex provincia friulana. Dall’elenco è stato eliminato il gioco della “morra”, il popolare strizzacervelli autotcono, per un periodo sperimentale di un anno. Da oggi si potrà giocare nei luoghi ed esercizi pubblici senza il timore di essere multati. I primi passi verso la liberalizzazione del gioco erano stati compiuti dal presidente del circolo della morra friulano Riccardo Civaschi. A lui il merito di aver sempre creduto nell’esclusione dall’elenco di “giochi proibiti”.