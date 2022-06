LignanBaccano Exxx…Polzive!!! Bini: “Fanotto è come Giano bifronte, doppio, ambiguo e sleale. Gli investimenti sul territorio sono stati ottenuti grazie alla regione”. In assestamento altri 40milioni di euri per le imprese.

Sabato Salvini e ieri Bini. Lignano è diventata elettoralmente strategica per il centrodestra ed è dimostrato dal fatto che nella località balneare competono liste di alto livello per conseguire il miglior risultato. L’assessore al turismo è l’artefice dell’ingaggio del leader di Forza Lignano nella coalizione che sostiene Laura Giorgi e non nasconde la soddisfazione. A dire il vero i primi approcci risalgono a una famosa cena svoltasi a Udine un paio d’anni fa, poi però era tutto svanito. A convincere l’assessore lignanese a passare con il centrodestra è stata l’indiscutibile attenzione di Sergio Bini per Lignano e per le risorse investite in questi anni. Per questo motivo l’esponente regionale ha fulminato il volantino elettorale del duo Marosa-Fanotto dove sono elencati gli interventi di riqualificazione dei beni pubblici di particolare interesse turistico: Bini ricorda ai due voltagabbana che la regione ha permesso, oltre ai concerti (“Jova Beach party”), la realizzazione di investimenti per la Terrazza a Mare e l‘Arena Alpe Adria. Impegni di spesa notevoli: solo per Terrazza a mare e Arena il bilancio supera i 12 milioni di euri. Bilanci stellari che porteranno a Lignano migliaia di turisti solo grazie all’intervento della regione.

Fanotto e Marosa, fino a poco tempo fa parlavano in un modo e agivano in un altro. Per questo motivo i lignanesi difficilmente si faranno buggerare domenica prossima dalla doppiezza e dall’ambiguità esibita da sindaco e vice sindaco uscenti. Per il leader di Forza Lignano ,Massimo Brini, si tratta di una sfida che lo esalta al punto da assicurare un successo complessivo della coalizione ma soprattutto della sua Lista. Il punto fermo dell’assessore uscente è granitico: “Non ho chiesto nulla in cambio, semplicemente la squadra di Marosa ha perso lo smalto dei primi tempi, mentre invece la candidatura di Laura Giorgi è una scommessa ed è più entusiasmante.

Nella lunga riunione che Bini ha tenuto col gruppo di Forza Lignano è spuntato l’argomento della prossima manovra di assestamento di bilancio della regione. L’assessore al turismo, negoziatura di scuola Ambrosetti, ha già fatto i conti: a bilancio oltre 40milioni di euri per le micro, piccole e medie imprese destinati ad abbattere il costo dell’energia. Il rilancio del turismo e dell’economia regionale ruota attorno all’asse lignanese. Lunedì il verdetto.