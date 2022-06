CervignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Dopo Aquileia, il centrodestra tenta il colpaccio nell’ultima roccaforte della Sinistra Friulana. Mercoledì 8 giugno Fedriga, Savino, Rizzetto, Bini, Rampelli e Mattiussi in piazza San Girolamo alle ore 18.

Fedriga, Mattiussi, Bini, Sandra Savino, Rizzetto e Rampelli mercoledì prossimo alle ore 18 in piazza San Girolamo.

Cervignano. Un caso di baronato sovietico unico in tutta italia, più longevo del ventennio mussoliniano. Da Mauro Travanut a Pietro Paviotti, da Paviotti a Gianluigi Savino, ed ora, esaurito il compito di Savino, la roccaforte della sinistra friulana tenterà, il 12 giugno, di cementare il para-nepotismo locale con Andrea Zampar. Anche lui, come i precedenti, assessore uscente. Tuttavia queste amministrative stanno confermando la vitalità di un centrodestra in uno stato di grazia invidiabile e confermato dal tour di Salvini ieri in Friuli. A dire il vero, l’unica coalizione che galoppa da un comune all’altro in queste amministrative friulane è quella di Fedriga-Bini-Rizzetto-Savino. Bagni di folla, entusiasmo alle stelle e gl’immancabili selfie con Fedriga e Salvini (alla faccia dei gufi) a fare da attori protagonisti della.glamurosa band. Il forsennato sabato rallystico della Lega è partito da Lignano ed ha raggiunto la tana del lupo di Aviano (Vediamo cosa ci viene a dire l’amico di Putin), mentre venerdì prossimo a Gorizia si celebrerà la festa dell’unità del centrodestra dove Ziberna è riuscito ad organizzare nientemeno che un grande incontro pubblico (ore 11 ai Giardini) di livello europeo con Giorgia Meloni, Massimiliano Fedriga e Antonio Tajani. In mezzo a tutto questo sfavillante tripudio pre elettorale, s’incastra Cervignano, città altezzosa, ripetutamente amministrata da una bolsa componente di sinistra-sinistra ancora impantanata fra gli argini dell’Ausa. Mercoledì prossimo sarà l’occasione per fare chiarezza sulla questione del distretto sanitario che in molti vorrebbero incoscientemente creare solo per questioni di campanile col doppione di San Giorgio e l’ospedale di Palmanova che serve tutto l’ambito. Alle ore 18 le risposte e le anteprime sul futuro di Cervignano.