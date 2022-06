MonfalconeRibaltone Exxx…Polzive!!! Indaga la Procura sul candidato consigliere che voleva “Tagliare le dita a chi avrebbe sostenuto Morsolin”. Sospeso dalla lista. Video esclusivo

Poco prima che Salvini arrivasse in piazza della Repubblica a Monfalcone, Jahangir Sarkar, il candidato della comunità bengalese inserito nella lista “Noi con l’Italia” di Renzo Tondo a sostegno di Anna Cisint, ha consegnato una lettera di autosospensione dalla lista. La Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo. Jahangir Sarkar, è il protagonista del video in cui minacciava di “tagliare le dita” ai connazionali che avrebbero infilato nell’urna il voto a favore del centrosinistra ed in particolare a Morsolin. «Dichiaro di ritirarmi immediatamente dalla campagna elettorale, sospendendo la mia candidatura per preservare l’immagine del candidato sindaco Anna Maria Cisint, quella del partito e della lista Noi con l’Italia e di me stesso, della mia comunità, per la quale in questi anni mi sono speso in prima persona collaborando fattivamente con le amministrazioni precedenti per realizzare tutte le iniziative della nostra comunità”.