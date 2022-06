ArsenicoFriuli Exxx…Polzive!!! L’escamotage di Gigante, Cisorio, Tonizzo e Betto per ingannare gli elettori di Pocenia (Ud). La proposta di delibera contro i veleni non ha nessun valore.

La paura di perdere le elezioni e il pericolo che una nuova amministrazione diversa da quella uscente guidata da Sirio Gigante, possa impedire l’insediamento di un impianto di smaltimento di rifiuti velenosi nella zona industriale di Pocenia (Ud), ha costretto l’esecutivo a ricorrere ad artifizi lessicali per intortare gli elettori a una settimana dal voto. Ma i cittadini non sono allocchi e non hanno bevuto ciò che è apparso sul Messaggero Veneto di ieri a pagina 40. Il titolo è fuorviante: “La giunta con una delibera dice No al centro per rifiuti”. L’inganno è clamoroso. In realtà nella seduta del 3 giugno scorso la giunta, composta dal sindaco, da due assessori e dalla marionetta di Siro Gigante (Betto) ha deliberato una semplice ed inefficace “PROPOSTA” di parere contrario. Trattasi di una PROPOSTA che in lingua italiana non significa decisione contraria, bensì un parere fortemente pilatesco. Ecco il testo dell’inganno:

“LA GIUNTA COMUNALE VISTA la “proposta” di deliberazione, con votazione unanime favorevole e palese, DELIBERA DI APPROVARE la “proposta”, facendola propria ad ogni effetto di legge”.

Qual’è la proposta dell’inganno? Si tratta “DI ESPRIMERE, per quanto sopra richiamato, parere NON FAVOREVOLE” dell’Amministrazione comunale rispetto all’insediamento di rifiuti velenosi e non velenosi all’interno della zona industriale. Ma il “parere” non favorevole della giunta non vuol dire DEFINITIVO!!

L’inganno è clamoroso e la marionetta Betto avrà il sue bel daffare a convincere gli elettori che la delibera che ha firmato era solo propositiva, non definitiva. Quali interessi economici si nascondono dietro questo affare dell’impianto? Per quale motivo il sindaco uscente non si ricandida e punta a fare il vice? Vuole controllare meglio la sua marionetta Betto? Pocenia infetta, Friuli malato.