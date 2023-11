Lidia Driutti aveva 68 anni è morta improvvisamente stamattina a casa sua. Era stata sindaca per due volte, dal 2007 al 2014, di Manzano ai tempi in cui Forza Italia sprigionava energia politica da ogni municipio. Anche lei stregata da Berlusconi fino a quando, per incompatibilità con o vertici locali, se n’è andata ed ora simpatizzava per Fratelli d’Italia, lista in cui era stata eletta, nel 2019, consigliera comunale assieme all’amica Annamaria Chiappo.