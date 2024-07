Let’sCleanUpLignano Exxx…Polzive!!! Con Paride presidente di Mtf Lignano la musica cambia! Contributo di 300mila euri per la raccolta rifiuti nella località balneare.

Approvato dall’Aula l’emendamento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Igor Treleani, “che stanzia 300.000 euro al progetto pilota, presentato dal Comune di Lignano Sabbiadoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche”.

“Un emendamento – spiega Treleani in una nota – che nasce dall’intesa con l’amministrazione di Lignano Sabbiadoro e dalla concreta necessità di mettere ordine nella raccolta dei rifiuti, oggi promiscua, tra le attività commerciali e quelle private/residenziali nel comune. Grazie a questo stanziamento, l’amministrazione comunale potrà strutturare un sistema dedicato per la raccolta porta a porta dei rifiuti delle utenze non domestiche. Tale iniziativa migliorerà, poi, la gestione della raccolta rifiuti liberando spazio a disposizione dei turisti e residenti durante i mesi estivi nei cassonetti, garantendo così più efficienza e organizzazione a questo servizio e maggiore decoro in generale a Lignano Sabbiadoro”.

“Si tratta del primo progetto di raccolta porta a porta su una zona turistica in Regione, che si pone l’obiettivo di creare un modello standard ripetibile in altre realtà turistiche. Tra gli obiettivi – conclude il consigliere di FdI – anche il miglioramento dell’impatto estetico conseguente alla riduzione del numero di contenitori, l’adozione di azioni per raggiungere target europei, nazionali e regionali, nonché quello della qualità del materiale raccolto per un aumento della capacità di riciclo e dei corrispettivi derivanti”.