EspulsioniConficoni Exxx…Polzive!!! Sale la pressione in consiglio regionale. L’assestamento miliardario dà alla testa. Conficoni aggredisce il presidente Bordin. Espulso.

Nicola Conficoni, consigliere regionale del Pd, è stato espulso dall’Aula dal presidente dell’assemblea legislativa, Mauro Bordin. Si era rivolto alla Presidenza con toni non rispettosi nei contenuti e nella forma all’atto di rivendicare più tempo oltre a quello già previsto per esporre i propri emendamenti. L’effetto del provvedimento assunto da Bordin è l’esclusione di Conficoni dai lavori consigliari fino al termine della seduta di ieri. Ma il consigliere Dem colpito dalla misura draconiana non ci sta e replica: «Lunghe sospensioni dei lavori concesse alla Maggioranza, non un minuto in più alle Opposizioni per illustrare le proprie proposte. Una rigidità ingiustificata che svilisce l’intenso lavoro di preparazione degli emendamenti dimostrando attenzione all’ambiente». Lo afferma in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), commentando il provvedimento di espulsione dall’Aula assunto nei suoi confronti dalla Presidenza dell’Assemblea legislativa durante la discussione dell’Assestamento di bilancio. «Chi si impegna nel suo lavoro – continua Conficoni – dovrebbe essere trattato con maggiore rispetto. Come si possono illustrare 16 emendamenti in 5 minuti, che significa uno ogni 20 secondi? Non mi stavo affatto dilungando nell’esposizione, né c’era alcun atteggiamento di ostruzionismo, solo la volontà di sostenere nel modo più conciso possibile le proposte elaborate per migliorare la manovra». Oggi i lavori riprenderanno alle ore 10 con la discussione all’art 4 a difesa dell’ambiente ed energia. Si proseguirà ad oltranza con voto finale sulla manovra.