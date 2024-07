La seduta è ripresa dopo una pausa di oltre un’ora. Doveva trattarsi di pochi minuti e invece, a quanto risulta, il gruppo di Fratelli d’Italia è rimasto per lungo tempo riunito nei propri uffici. I Benito Remix si lamentavano per la poca attenzione della maggioranza rivolta a Udine. Non si trovava la convergenza sulla mostruosa distribuzione da 1,3 miliardi di euri, che l’assestamento di bilancio per gli anni 2024-2026 fornisce. A grandi linee così distribuiti: 15 milioni di euri al Consorzio di sviluppo economico locale dell’area giuliana. Un contributo di 2 milioni e mezzo di euri per la ricostruzione del pontile del faro rosso di Lignano Sabbiadoro, gravemente danneggiato dal maltempo del novembre scorso. Altri 500 mila per ristoro negozi e attività Monte Croce Carnico. Via libera a maggioranza (Centrodestra favorevole, voto contrario di tutti i consiglieri di Opposizione) all‘articolo 2 dell’Assestamento di bilancio, relativo ad attività produttive e turismo. Interventi che nel complesso, come ha ricordato in aula l’assessore Sergio Emidio Bini, sfiorano i 200 milioni, portando il budget a disposizione della Direzione a superare i 400 milioni. Integrazioni finanziarie anche al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (Cosilt), con 500mila euro che serviranno all’urbanizzazione delle zone industriali nei comuni di Amaro e Villa Santina, e alle attività di produzione cinematografica per la valorizzazione del territorio (con 58mila euro destinati a Film Commission). Due milioni di euro vengono allocati per il Parco del mare. Un tema, quest’ultimo, che ha sollevato qualche perplessità nelle Opposizioni, con Roberto Cosolini (Pd) che ha preannunciato la richiesta di un’audizione in autunno (“Ci interessa capire in che direzione si stia andando e quanto resti dell’iniziale interesse pubblico”). Approvati anche tutti gli emendamenti presentati dai consiglieri di Maggioranza. Su proposta di Lucia Buna (Lega) viene disposto l’anticipo da parte di Erpac all’associazione Unpli Fvg dei contributi per la promozione di Villa Manin e dei territori contermini. Viene poi istituita – grazie a un emendamento che vede come primo firmatario il leghista Elia Miani – una linea contributiva per concedere ai Comuni proprietari di rifugi escursionistici di proprietà pubblica un contributo straordinario per l’acquisto di beni mobili funzionali ai servizi di accoglienza degli ospiti: il budget è di 50mila euro. Proposta che ha trovato ampia e trasversale condivisione, con la firma tra gli altri dei consiglieri Marko Pisani (Ssk), Furio Honsell (Open) e Serena Pellegrino (Avs). Stefano Balloch (FdI) ha chiesto e ottenuto un contributo straordinario a favore dei Comuni che ospitano siti regionali culturali Unesco, per la valorizzazione in chiave turistica: vi sono destinati 50mila euro. Iniziativa poi condivisa e controfirmata anche da Francesco Martines (Pd). Sempre Balloch è il primo firmatario dell’emendamento che mette a disposizione 100mila euro per l’acquisto di radio trasmettitori con auricolari da parte delle guide turistiche iscritte all’Albo regionale. Una misura condivisa da Martines e anche da Giulia Massolino (Patto-Civica), che ha chiesto e ottenuto di aggiungere un’esplicita raccomandazione al riutilizzo degli auricolari. Su iniziativa di Markus Maurmair (Fratelli d’Italia) viene invece assegnato al Comune di Sesto al Reghena, capofila della convenzione di coordinamento dell’associazione dei borghi più belli d’Italia, un contributo di 100mila euro: anche su questa misura ampia e trasversale la concordanza in aula. Firmato da Edy Morandini (Fedriga presidente) l’emendamento che consente il completamento delle operazioni di recupero e valorizzazione delle sedi degli Alpini, attraverso una riscrittura della recente norma che ha avuto molto successo a livello di richieste. Disposto anche, sempre su impulso di Morandini, un contributo straordinario di 200mila euro alle sezioni locali dell’Ana. Il consigliere di Fp è anche il primo firmatario dell’emendamento che trasferisce 60mila euro alla Comunità collinare del Friuli per la gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche, scelta apprezzata pure dalla dem Manuela Celotti. Un altro emendamento di Morandini prevede lo scorrimento delle graduatorie del bando per incentivare le nuove imprese femminili nei settori dell’artigianato, industria, commercio, turismo e servizi: la somma stanziata è di 150mila euro. Di analogo contenuto – ma con un budget ben più ingente, 2 milioni – era un emendamento a firma di Enrico Bullian (Patto-Civica), poi ritirato dal consigliere. Stefano Mazzolini (Fp) ha chiesto e ottenuto di stanziare un fondo di 500mila euro per il ristoro di imprese alberghiere ed esercizi di vendita di alimenti e bevande che abbiano subito una contrazione di fatturato a causa dell’evento franoso del dicembre 2023 al passo di Monte Croce Carnico. Un tema su cui era intervenuto anche Massimo Mentil (Pd), “con un emendamento che integra le categorie dei negozi destinatari dei contributi e che prevede un monte-indennizzi più alto, pari a 1 milione“, proposta poi bocciata al momento del voto. A prima firma Mazzolini anche l’emendamento che assegna un incremento tabellare ai fondi di PromoTurismo Fvg (549mila euro). Di analogo contenuto, nella direzione del sostegno finanziario a PromoTurismo, gli emendamenti di Antonio Calligaris, capogruppo della Lega, Alessandro Basso (FdI) e Michele Lobianco (FI). Largamente condivise (con la controfirma di tutto il Pd, il gruppo Misto e la Lega) anche le modifiche richieste da Carlo Grilli (Fp) per il voucher Turesta, con la possibilità di fruire degli incentivi allargata ai nuclei familiari fino a 6 persone, quando attualmente il massimo è di 4 persone, e il conseguente incremento dei massimali di spesa previsti. Su iniziativa del capogruppo di FI, Andrea Cabibbo, viene poi incrementata di 100mila euro la copertura finanziaria relativa alla promozione delle pratiche sportive all’area aperta. Bocciati tutti gli emendamenti presentati dai consiglieri di minoranza, a firma dei già citati Honsell, Massolino, Pellegrino e Celotti, e da Massimo Moretuzzo (Patto-Civica), Andrea Carli (Pd), Rosaria Capozzi (M5S), Massimiliano Pozzo (Pd) e Laura Fasiolo (Pd). I lavori sono in corso e vista la mole dei documenti in discussione si andrà avanti fino a tardi.