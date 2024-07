Caldo fuori dall’aula e temperatura ancora più rovente all’interno. La manovra di assestamento di bilancio da oltre un miliardo di euri accende gli animi dei consiglieri. Il tema Udine e la presunta distrazione della maggioranza verso il capoluogo è smentita coi fatti. Lo spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia Balloch e Treleani: «La leggenda di una Regione lontana dal disastro sicurezza e investimenti di Udine va sfatata. Udine sembra impegnata più in politica estera (fino a negare il patrocinio a una partita della nazionale di Spalletti) che sul fronte interno dove si è perso in questi mesi di governo di Centrosinistra, il controllo della città». A rafforzare la tesi ci pensa il gruppo di Forza Italia: «La Sinistra si ostina a piegare le esigenze reali di Udine a logiche di bassa propaganda politica. Non accettiamo che l’opposizione in Consiglio regionale provi a fare del sindaco De Toni un martire politico: questa deriva ideologica sta creando gravi danni al capoluogo friulano e il prezzo lo stanno pagando i cittadini, che faticano a riconoscere la loro città e vivono in una condizione di crescente destabilizzazione e profonda preoccupazione e insicurezza». Queste le parole di Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco. Per i tre azzurri «ormai ogni pretesto è buono per riaccendere una polemica che è solo funzionale ad alimentare una narrazione secondo cui la Regione matrigna punisce la ribelle Udine. In realtà, ci pensano il sindaco De Toni e la sua Maggioranza a penalizzare i cittadini, con politiche inesistenti sulla sicurezza e con un’assenza totale di visione strategica per il futuro prossimo di Udine». Diversa l’interpretazione per il Pd e Moretuzzo del Patto: «Il capoluogo è ignorato dalla Giunta». Manuela Celotti del PD: «Non vedo emendamenti relativi al capoluogo friulano». Massimiliano Pozzo aumenta la dose: «Siete pronti a citare Udine nei comunicati quando succedono gravi fatti di cronaca, ma qui non se ne parla». Diretta la replica del governatore Massimiliano Fedriga. «Vedo che si è scatenato un grande interesse mediatico – ha esordito il presidente della Regione – per una lettera inviatami tramite whatsapp dal Comune di Udine, con la richiesta di finanziamento per il progetto di borgo Stazione. Un messaggio al quale è seguito un comunicato stampa che attacca la Regione. L’Amministrazione regionale – ha poi spiegato Fedriga – è pronta a favorire un tavolo per la sicurezza nel comune di Udine che però non si può esaurire con un progetto che richiede considerazioni approfondite. In una zona critica come quella di borgo Stazione dovremmo fare insieme una valutazione sull’utilità di fare campetti pubblici non gestiti da nessuno, non vorrei che in questo modo andassimo a favorire attività illecite”. Fedriga ha poi ricordato che, nella missiva-whatsapp, il Comune di Udine chiedeva anche 40 milioni per il project financing del palasport Carnera e la Giunta ne ha prontamente messi a disposizione 20 con un sub-emendamento. Le parole del governatore hanno provocato il brusio dei consiglieri di Centrosinistra e ne è seguito un battibecco tra Fedriga e la dem Manuela Celotti, con il presidente che ha rivendicato “il diritto della Regione di finanziare i progetti che condivide”. La temperatura politica a quel punto si è impennata, con Moretuzzo che ha giudicato “inaccettabile l’intervento di Fedriga, nel modo e nei contenuti. Dice che ci sono Comuni che intervengono sulla stampa prima che con i provvedimenti quando lui annunciò con un comunicato i 100 milioni per il fotovoltaico, molto prima che arrivasse la legge. E davvero – ha chiesto ancora il capogruppo del Patto-Civica, alzando i toni – non c’è stata alcuna interlocuzione con il Comune di Udine prima di quel whatsapp? Ma non prendeteci in giro!”. A quel punto è scoppiata la bagarre in Aula, con il presidente Mauro Bordin che ha ripreso il dem Francesco Russo ritenendo inaccettabili le parole da lui rivolte ai banchi della Giunta, prima di sospendere la seduta per riportare la calma in aula. «I 20 milioni di euro di contributo della Regione stanziati in questo assestamento per il nuovo PalaCarnera a Udine e l’attenzione che sarà dedicata sulle progettualità di Borgo Stazione, sono frutto dell’importante lavoro svolto da Fratelli d’Italia». Lo hanno ricordato i due consiglieri di Fratelli d’Italia Balloch e Treleani.