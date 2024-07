FratelliDiSport Exxx…Polzive!!! Il palazzetto di Udine fa ballare la maggioranza. I Benito Remix puntano i piedi sul contributo di 20milioni e minacciano la crisi. Anteposti gli affari alla sicurezza del capoluogo.

C’è stato un momento ieri, durante le convulse fasi della discussione sul riparto dei fondi della manovra di assestamento di bilancio del Friuli VG da oltre 1 miliardo di euri, in cui la maggioranza è rimasta appesa a un filo. Minacce e controminacce di crisi roteavano come saette sopra le teste di una precisa area politica della maggioranza e il presidente. Le ragioni dello scontro, cui è stata assorbita anche l’opposizione, vanno ricercate sull’emergenza sicurezza che ha travolto Udine. E l’opposizione non si fa trovare impreparata nel metter alla prova il centrodestra per capire se a Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista presidente interessi o meno il capoluogo. Dall’amministrazione friulana arriva la richiesta di un contributo di 40 milioni di euri per riqualificare urbanisticamente e commercialmente il quadrilatero di Borgo stazione. L’importo è alto e Fedriga decide di non cacciare un boro a De Toni, assicurando che s’impegnerà invece a costruire un tavolo col Prefetto. Nulla di più. In realtà, la discussione sui fondi o meno a Udine è stata “intossicata” dal caso “Palasport Carnera” sul quale il capogruppo del “Patto per l’Autonomia” ha osservato: «Non può essere ritenuta una compensazione la mossa di finanziare il project financing sul palasport Carnera, dovuto più ai desiderata di una parte della maggioranza che alle priorità individuate dall’amministrazione udinese». A chi si riferiva il consigliere Moretuzzo quando citava “desiderata di una parte della maggioranza?“. Pare che le pretese avanzate da un “colonnello” dei Benito Remix si siano scontrate col presidente Fedriga e che l’esponente meloniano abbia minacciato una crisi di governo se non ci fosse stato il nulla osta sui 20 milioni al Palasport di Udine. A chi interessa il project financing? Estate da bollino rosso per la maggioranza Fvg.