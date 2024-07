AssestamentoElargimento Exxx…Polzive!!! Via libera stamattina all’assalto alla diligenza Fvg. Lucia Buna (Lega): E’ mio il progetto innovativo per il Piancavallo: Isola ecologica gestita con sistemi digitali. Honsell: “Una finanziaria immorale: “Fondi a Parrocchie e Alpini, nulla ai migranti”.

Via libera del Consiglio regionale all’Assestamento di bilancio. Maggioranza (Fedriga presidente, Fratelli d’Italia, Lega Fvg e Forza Italia) favorevole, contrari quelli dell’opposizione (Partito democratico, Patto per l’autonomia – Civica Fvg e Gruppo misto). Come si diceva si ripartivano fondi per un importo pari a 1,348 miliardi di euro, con delle scelte e degli indirizzi ben precisi. Come quello di Lucia Buna della Lega. «Nella zona turistica di Piancavallo ho promosso con il mio emendamento un progetto pilota, completamente diverso da quello di Lignano e unico in Regione che non riguarderà solo le utenze non domestiche ma anche residenti e turisti: un’isola ecologica gestita con sistemi digitali». Per Honsell invece: «Un assestamento con risorse ingenti, che avrebbe dovuto tradursi in un qualcosa di straordinario e innovativo. Ma così non è stato. L’unica impronta che lascerà sarà quella carbonica – ha aggiunto il consigliere di Open sinistra Fvg – perché sull’ambiente in manovra c’è davvero poco. Abbiamo provato a renderla più equa, proponendo l’abbattimento dell’addizionale Irpef, sarebbe stato un bel segnale di contrasto alle disparità, ma anche questa, come quasi tutte le altre nostre proposte, è stata bocciata. Fiumi di denaro a parrocchie e alpini, neanche un euro per i migranti a poca distanza da noi. Un atteggiamento immorale”, ha concluso il consigliere. “Tanti finanziamenti a destra e a destra – ha commentato Serena Pellegrino (Alleanza verdi sinistra) – in tutti i settori. Mentre le casse regionali traboccano di tasse e le tasche dei cittadini sono sempre più vuote – commenta Pellegrino – assistiamo a una ubriacatura di chi non sa dove mettere gli esuberi che escono dalla penna. La Destra si è dimostra tanto abile a fare cantiere – ha concluso – ma si è dimenticata di redigere il progetto, di mettere in sicurezza paesaggio, sanità ambiente”.

Per Rosaria Capozzi del Movimento cinque stelle l’Assestamento è corposo sì, ma né efficace, né risolutivo. Voto contrario anche dal Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, nonostante l’apprezzamento per il lavoro svolto anche dagli uffici espresso dal consigliere Massimo Moretuzzo. “Alcune cose le abbiamo condivise, altre, le più importanti, ci hanno diviso profondamente – ha detto Moretuzzo -: come affrontare il tema del disagio, la mancata riduzione dell’addizionale Irpef. La cartina di tornasole è stato il dibattito sugli enti locali – ha concluso Moretuzzo -, stanno venendo al pettine tutti i nodi della passata legislatura”.

Sulla stessa linea anche il Partito democratico per voce di Andrea Carli. “Un miliardo, 348 milioni di risorse disponibili, quasi 700 tra emendamenti e subemendamenti, moltissimi della Maggioranza e questo significa che tante risorse sono state distribuite nelle ultime ore, contribuendo ad allungare i tempi del dibattito”. Ad esprimere le indicazioni di voto, “Sì” per la Maggioranza è stato il consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso. “Avrei voluto che il dibattito terminasse in modo più positivo – ha detto in apertura del suo intervento -. Non avrei voluto sentire le cose dette nella parte finale. Questo provvedimento vanta scelte e indirizzi ben precisi a favore del territorio, in equilibrio e frutto del confronto. Ci piace molto – ha aggiunto Basso – la misura per gli anziani, con 45 milioni di euro per chi ha un Isee inferiore ai 15 mila euro. Abbiamo tentato di fare del nostro meglio – ha concluso – come dei padri di famiglia, con il cuore”.