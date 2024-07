EliaEuforia Exxx…Polzive!!! Il consiglio Regionale su scherzi a parte. Figuraccia atomica in aula del consigliere leghista di Cividale Miani: Dà per letto un documento orale! Deriso dall’intero consiglio regionale. Bordin lo asfalta: “Non può dar per letto un documento orale”! Dicevano i saggi: la ciocca del pane è peggio di quella del vino.

I saggi friulani, dopo il terremoto, lo ripetevano spesso: staìt atèns che la cjioche dal pàn a è piès di che dal vìn (State attenti che l’ubriacatura del pane (del benessere), è peggio che quella del vino). L’assalto alla diligenza regionale del valore di oltre un miliardo di euri rischia di ubriacare i consiglieri. Euforia in aula e lo si è capito col caso Miani. Assalto alla diligenza.

Forse l’emozione, o l’ora tarda resta il fatto che l’altra notte ad un certo punto, i consiglieri regionali sono scoppiati a ridere compresa l’assessora Zilli che si era precipitata in soccorso del collega di partito (Lega). Il consigliere regionale Elia Miani aveva chiesto ad uno spaesato presidente Bordin: “Devo fare un emendamento sub orale all’articolo 9 dove la lettera B deve essere sostituita. Bordin impallidisce, stramazza sul banco e chiede: “Dove lo collochiamo questo sub orale?”. In aula cala il gelo e il brusio circense monta. Ma dove siamo? si chiede qualcuno? “E’ solo una sostituzione” replica Miani. Ma il presidente incalza e cerca di fare chiarezza: Non ci capisce che subemendamento all’articolo lei vorrebbe fare. L’aula scoppia in una fragorosa risata. L’assessora Zilli, con tutta la sua buona volontà cerca di far ragionare il consigliere leghista, inutilmente. Anzi. Scoppia a ridere pure lei. Infatti, Bordin insiste e chiede informazioni sul tragicomico sub emendamento che andrebbe a modificare un articolo. Lapidario Miani: “Forse non c’è!”. Ma l’apoteosi della follia del consigliere cividalese viene raggiunta quando annuncia in aula di “aver dato per letto” il testo (un sub emendamento ORALE!!”). E infatti il paziente Bordin lo richiama: “Non può dar per letto un sub emendamento orale!!!”. Siamo su Scherzi a parte. Apoteosi, Elia Euforia. Tutti a ridere. Consiglio regionale su scherzi a parte.