LetameFriuli Exxx…Polzive!!! Tutti scappano da Fontanini. Raggi si é dimesso dalla Net. Il neo direttore Gambetti rinuncia. Restano attaccati alla sedia solo i perditempo.

Stefano Gambetti, colui che avrebbe dovuto prendere il posto di Fuccaro come direttore generale della Net, ha rinunciato all’incarico. Resta a Vicenza.

Udine nel caos, nell’abisso più profondo dove non si vede la luce. La Lega ai minimi termini e Fratelli d’Italia che medita. Tutti fuggono, qui vien giù tutto, macerie su macerie. Restano aggrappati al palazzo solo i malati di fama o coloro in cerca delle mesate per arrotondare, ma che della città non frega nulla. Per quanto tempo andrà avanti questa pietosa esibizione di Fontanini e i suoi lecchini? Game Over non siete adeguati. Si vocifera che Siciliani, il marito dell’assessora Laudicina, potrebbe prendere il posto di Raggi alla Net. Parentopoli scandalosa. Robe da terzo mondo.

L’ex assessora Asia Battaglia indagata, Mario Raggi ha dato le dimissioni da presidente Net dopo la condanna a 4 anni di reclusione per bancarotta. Oggi, colui che avrebbe dovuto prendere il posto del dimissionario Massimo Fuccaro, rinuncia a trasferirsi in Friuli. Niet. Stefano Gambetti ha pensato bene di restarsene a Vicenza. Un disastro abbondantemente annunciato.

Dalla bassa friulana giungono voci che i sindaci potrebbero uscire dalla Spa e guardare altrove. Il danno sociale, d’immagine, culturale, economico che Fontanini ha provocato alla partecipata e al Friuli è di dimensioni planetarie. Ci facciamo ridere in tutto il Triveneto. Dime càn, no Furlàn. Per il bene del Friuli e della città più elegante del Nord, tornate nel Contado.