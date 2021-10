CaligoFriuli Exxx…Polzive!!! Progetto Fvg apre la campagna acquisti nel Medio. In arrivo un questurino per competere col miracolo Forza Tragica.

I reduci del circolo La Tribuna di Codroipo hanno organizzato ieri sera a Villa Manin un piacevole incontro col magistrato Carlo Nordio. Un flop clamoroso vista la bassa partecipazione di pubblico che è passato in secondo piano a causa della vicinanza con l’esito del voto alle amministrative. Infatti, mentre l’ospite ragionava sui mali della giustizia in Italia, a latere le discussioni erano ancorate alle amministrative del 2022 nel Medio Friuli, ultimo treno prima del 2023. Forza Italia ha riconquistato il centro e, al primo piano di Villa Manin, Angelo Castellani leader dei Seniores berlusconiani del Fvg, distribuiva lezioni di centrismo a tutti i partecipanti. Un exploit degli azzurri friulani clamoroso che ha messo in difficoltà il neonato gruppo codroipese di ProgettoFvg, concorrente centrista in terra friulana. Le urne non hanno premiato il partito di Bini e, per risalire la china, il biasuttiano Valoppi si è messo all’opera per avviare i primi negoziati col presidente del circolo “La Tribuna” Thierry Snaidero. L’obiettivo è quello di ingaggiare l’ex questurino giacobino per rinforzare la squadra di ProgettoFvg e compensarlo con un posto in giunta nell’ipotesi lontanissima di una vittoria del gruppo moderato il prossimo anno. Una competizione tutta interna al centrodestra destinata a sfracellarsi di fronte alla rapida evoluzione del quadro politico regionale che l’alchimista Luigi Canciani ha certificato ieri sera.