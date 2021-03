LetameFriulano Exxx…Polzive La Guardia di Finanza alla Net di via Gonars. I nomi dei protagonisti che vogliono invadere con 35mila tonnellate di letame la periferia di Udine. Apporto dei contribuenti pari a 8milioni di euri. I nomi dei foirmatari il preliminare. Esclusivo.

Nel caso di questo progetto da circa 40milioni di euri si era presentatato solo un RTI.

Nella mattinata di ieri, come anticipato da Leopost, la Guardia di Finanza ha compiuto una serie di perquisizioni nelle sedi della Net 〈viale Duodo e via Gonars〉, la partecipata del comune di Udine che si occupa di rifiutaggio e del disastroso Porta-Porta cittadino. L’interesse degli agenti era ristretto al progetto dell’impianto per il trattamento di 35mila tonnellate di letame all’anno, da realizzarsi in via Gonars angolo via Lumignacco. Il direttore Fuccaro 〈Cda Civibank〉 nel 2017, aveva annunciato pomposamente che il nuovo impianto della NET Spa sarebbe stato realizzato entro 2 anni nel sito di via Gonars a Udine. La gara d’appalto per la concessione di costruzione e gestione (mediante lo strumento della finanza di progetto) dell’impianto di trattamento del letame che produrrà biometano, è stata vinta dall’ATI tra le imprese Bioener Spa, Green Project Srl, I.C.I. Impianti Civili e Industriali Soc.Coop. a r.l., AUSTEP – Austeam Environmental Protection S.r.l. e AMUT Spa. Lavori per 33 milioni di euro, lievitati a circa 40 di cui 8 pagati da Pantalone. Il progetto preliminare è stato presentato un una prima riunione in sede Net il 21 gennaio del 2016. Il tavolo era composto dai signori Fuccaro, Toniati, Zgagliardich, Tararan e l’indagato Zanchetta per conto della Net. Al loro fianco erano seduti Acchiardi, per l’allora Ass N. 4 del Friuli Centrale, Venturini per i Vigili del Fuoco, Bortoli per il CAFC, Lutman, Di Marco e Catalano per l’Arpa, Casasola e Iacumin per la provincia di Udine e Molinari per il comune di Udine. Per il soggetto promotore, Zannini e Cobai per la ditta Bioner, capiofila dell’ATI e Degli Innocenti ed Ermini poer la Green Power. Anche in qiuesto caso il retroscena ribalta la scen, Chi è l’imporenditoire dell’Est Europa che è stato infinocchiato da questo progetto. Quante sono le aziende che si sono ritirate. L’attenzione dei militari è ristratta all’ipotesi di “Turbata libertà dek procedimento di scelta del contraente“. In quali circostanze si è compiuto l’illecito. Resta illuminante la raccomandeazione dell’Arpa che sottomlinmea la necessità che, nelle fasi successive all’iter autorizzativo, , siano valutate puntualmente le emissioni difusee sia previsto un piano di moniitoraggio.

Friuli Infetto, Regione malata.