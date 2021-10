LetameFriulano Exxx…Polzive!!! Raggi rimette il mandato Net. Bufera sulla Lega di Fontanini-Laudicina, dopo Asia Battaglia un altro petardo esplode tra le mani degli sbagliati. Raggi condannato a 4 anni per bancarotta. Fedriga impacciato.

Mario Raggi, il presidente della Net condannato dal Tribunale di Udine, ha rimesso il mandato nelle mani dei 2 consiglieri rimasti in Net. Colei che più di altri ha la responsabilità della scelta in Net malgrado le riserve della maggioranza, è l’assessora Laudicina cui molti oggi puntano il dito. La Lega trascina in un letamaio mai visto prima la città più elegante del Nord. E’ il momento di chiudere questa sgradevole esperienza amministrativa. Game Over. Fontanini torna a Basaldella per il bene del Friuli.

In Lega tira una brutta aria, almeno quella in friulana dei perditempo eletti per sbaglio in città. Dopo la scandalosa vicenda delle mense, un altro episodio poco piacevole investe il Carroccio friulano. Il presidente della partecipata Net, Mario Raggi, è stato condannato oggi dal Tribunale di Udine a 4 anni per bancarotta fraudolenta nel crac Fingestim. Il presidente è stato fortemente voluto dal sindaco ombra Francesca Laudicina che, malgrado alcune perplessità sollevate dai consiglieri comunali, ha insistito per sistemare l’allora indagato Raggi alla guida della Net. Dopo appena un paio di mesi, il direttore Fuccaro comunicò le dimissioni. Nel mese di agosto anche la consigliera del Cda Laura Antonelli se ne andò, così fece il patriota Ugo Falcone, che, annusata l’aria, tagliò la corda. Oggi la condanna di Raggi. Che garanzie può dare un presidente condannato per bancarotta di fronte a una 90ina di comuni soci della Spa?