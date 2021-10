CaligoPolegato Exxx…Polzive!!! Chiuso per due mesi il Ristorante da Teodora di Sequals. Il titolare denunciato per vilipendio al Governo e alla Repubblica.

Ferdinando Polegato, contitolare del «Bar ristorante da Teodora» è stato denunciato dai carabinieri per vilipendio nei confronti della Repubblica e del Governo. Polegato aveva girato un video all’interno di un locale e poi diffuso sui social, in cui incitava alla rivolta e al giustizialismo nei confronti delle istituzioni, facendo riferimento a gruppi organizzati e offendendo pesantemente le più alte cariche dello Stato, magistratura, forze dell’ordine.

Il questore di Pordenone, Marco Odorisio ha disposto la chiusura per sessanta giorni del pubblico esercizio di Sequals, «Bar ristorante da Teodora», di cui è contitolare Ferdinando Polegato, il ristoratore che imita il duce e che in passato è stato denunciato dai carabinieri per vilipendio nei confronti della Repubblica e del Governo.

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Polizia amministrativa e sicurezza e della Digos di Pordenone hanno eseguito il provvedimento. Le Forze dell’Ordine hanno individuato il filmato monitorando il flusso comunicativo che avviene attraverso l’uso dei social network, come Telegram e WhatsApp. Le condotte che incitavano alla violenza ed alla rivolta non lasciavano dubbi, erano state anche riprese e stigmatizzate da network di comunicazione a rilevanza nazionale.