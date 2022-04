LetameFriulano Exxx…Polzive!!! Si apre la stagione a Lignano: I turisti accolti dai camion raccolta rifiuti della Mtf del presidente Renato Mascherin, braccio destro del ducetto della Delizia.

Giuliana Doborgazy, professionista nel campo dell’hotelleria e residente a Lignano pubblica questa foto in rete e commenta: Oggi, venerdì di pre-vigilia ore 15 via Carnia raccolta dei rifiuti. Tutti in coda con i turisti di Pasqua che osservano giustamente allibiti. Io – afferma Giuliana – più che allibita sono schifata dal pressapochismo di questa amministrazione”.

La partecipata del comune di Lignano che si occupa della raccolta rifiuti è, caso unico, la Mtf srl fondata dal già amministratore unico e autonominato direttore generale PM Zanin, attuale presidente del consiglio regionale Fvg. Sulle sue spalle pesa un contenzioso di oltre 300mila euri finito in Tribunale. Attualmente il presidente di Mtf di Lignano è Renato Mascherin imposto dal ducetto della Delizia, tale Michelangelo Agrusti (già arrestato a Roma nel 1994 e oggi la Procura di Treviso gli contesta un reato di corruzione ad un ufficiale della tributaria), dopo che aveva cacciato in malo modo il presidente Isaia Gasparotto per il solo fatto che si era opposto all’ampliamento della Kronospan a San Vito al Tagliamento.