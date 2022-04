IngorgoElettorale Exxx…Polzive Exxx…Polzive!!! A Lignano dopo Santin e Marosa, scende in pista Clementi. CentroDestra balcanizzato. Santin accusa Marosa di interessi in conflitto

E’ stata ufficializzata ieri la candidatura di Maria Cristina Clementi. Sarà l’avvocato lignanese a guidare le due civiche che si presenteranno alle elezioni del 12 giugno. I gruppi civici Vivi Lignano e Obiettivo Lignano fanno sapere che “questa candidatura è il frutto di un confronto costruttivo tra le due liste civiche che avevano individuato rispettivamente l’architetto Samuel Martin per Vivi Lignano e l’avvocato Maria Cristina Clementi per Obiettivo Lignano quali possibili candidati”. Il gruppo non chiude la porta ad eventuali accordi: “I due gruppi rimangono aperti al dialogo con altri alleati che credano nel valore di questa candidatura di Maria Cristina Clementi”. Nel frattempo l’imprenditore Alessandro Santin, il primo ad annunciare la candidatura, ricorda ad Alessandro Marosa la sua condizione di conflittualità nel caso in cui diventasse sindaco: “…come pensi di conciliare il tuo ruolo di storico dipendete della più grossa società concessionaria di spiagge di Lignano (Ardito), con quello di Sindaco? Intendi alzarti e uscire dall’aula ogni volta che si parla di concessioni lasciando Lignano senza guida durante le scelte più importanti negli ultimi 40 anni?Oppure pensi di continuare la tua guida della Giunta forte del fatto che non c’è un divieto di legge? In questo caso a mio modesto avviso – osserva Santin – ti troveresti in un ruolo di conflitto di interessi che potrebbe rendere opaco e poco incisivo il tuo operato”. Alessandro Santin guiderà la lista “Lignano Crescita e Sviluppo Santin Sindaco”. Il programma è già pronto e martedì inizierà lo studio della campagna elettorale. Totalmente ingrippato e litigioso il centrodestra lagunare. La settimana santa ha consigliato ai vertici locali di dichiarare il silenzio stampa, tuttavia la situazione è allarmante: la Lega e le civiche di “G3” sono convinti di candidare il consigliere comunale Manuel La Placa, mentre Forza Italia e Fratelli d’italia potrebbero convergere su Laura Giorgi. Le trattative riprendono dopo Pasqua.