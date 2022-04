AsiniFriulani Exxx…Polzive!!! Doppia figura diMerda dei somari. Preoccupazione all’ordine degli avvocati di Udine: Respinta istanza di revisione presentata dall’avvocato Martinuzzi sul caso Contarena.

Il Consiglio di Stato informa il “distratto” avvocato Martinuzzi del comune di Udine che un’istanza di revisione è “inammissibile”, giacché “…non incide, in questa fase, sull’esito della valutazione comparativa degli opposti interessi…”.

La colpa, come all’asilo, è sempre degli altri. Eppure l’elenco dei disastri combinati in pochi anni dai buffoni che albergano a palazzo ha raggiunto vette, fino ad oggi, inesplorate. Per ultimo, un progetto culturale su Pasolini giudicato inammissibile (come sopra Martinuzzi) dalla regione. Poi c’è il caso mense, il premio natalizio e un consigliere che sputtana i meridionali. Oggi la consacrazione degli sbagliati:

Con la ruffiana amplificazione che la stampa locale concede al sindaco di Udine Fontanini, il Messaggero Veneto di oggi pubblica un titolone da curva nord sul caso Contarena. L’avvocato del comune, Giangiacomo Martinuzzi (100mila euri/anno) ha presentato un’istanza di revisione al Consiglio di Stato dopo che il presidente aveva concesso la sospensiva in merito alla sentenza del Tar di Trieste per lo sgombero dei locali da parte degli attuali gestori. La richiesta di Martinuzzi, idolo di Fontanini-Laudicina è stata Bocciata! Dicesi Bocciata. Il presidente della sezione del Consiglio di Stato di Roma, Giovagnoli dettaglia: “… le circostanze indicate dal Comune di Udine non incidono, in questa fase, sull’esito della valutazione comparativa degli opposti interessi e, per quel che più rileva, non scalfiscono la gravità del periculum in mora dedotto dall’appellante (…), la permanenza dell’appellante nei locali oggetto del contendere per un ulteriore mese non appare tale da provocare, in capo all’Amministrazione comunale, conseguenze irreparabili. Ritenuto, per contro che fino alla data della camera di consiglio collegiale già fissata per il 31 maggio 2022 (…), il presidente della sezione respinge l’istanza di revisione del decreto cautelare monocratico”.

Non una bella pagina per l’avvocatura del comune di Udine, assessora ai contenziosi Silvana Olivotto compresa, e nemmeno per l’Ordine degli avvocati cui il professionista Martinuzzi, che molti “evitano” nell’ambiente forense udinese.

L’accanimento della coppia Fontanini-Laudicina nei confronti dei gestori è una realtà. Ma in molti si chiedono: Quali interessi si nascondono dietro questa ridicola somaraggine? Tornate nel Contado.