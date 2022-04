MinacceFriulane Exxx…Polzive!!! “Muori Male… Vai buttato nel rusco”. Minacce di morte atroce al ministro Di Maio. Scoperti account anonimi intestati a un udinese. Perquisita la sua abitazione.

Minacce su social e chat filo russe contro il ministro pentastellato Luigi Di Maio . Questo il tenore dei messaggi: “Muori Male” e “…finirai nel rusco”. La Polizia ha eseguito perquisizioni mirate nell’abitazione di un udinese e sono stati scoperti degli account anonimi utilizzati per inoltrare i messaggi.

Fonte: Il Gazzettino.

La Polizia di Stato, nell’ambito di una complessa attività d’indagine avviata dal Servizio polizia postale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, con gli operatori dei compartimenti di polizia postale di Milano, Trieste e Venezia, insieme a personale delle Digos di Milano,Vicenza ed Udine, ha eseguito tre perquisizioni a carico di internauti nei cui confronti sono stati riscontrati elementi indiziari tali da farli ritenere autori della pubblicazioni di messaggi minatori rivolti al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.



In particolare, in seguito alla pubblicazione su Twitter da parte del titolare della Farnesina di dichiarazioni in merito al confitto in atto, è stata riscontrata la presenza di vari messaggi di risposta del seguente tenore: «Muori male, e magari per mano del popolo». «Sì dai, armateci e decideremo poi a chi vogliamo sparare», «Non ci sono parole per descrivere, vai solo buttato nel rusco».

E ancora, all’interno di canali riservati Telegram e pagine social VK, il social più diffuso in Russia, la polizia postale ha individuato ulteriori messaggi minatori tra i quali, ad esempio, quello pubblicato all’interno di un canale di propaganda filorussa che testualmente recita: «Ma un cecchino… che ci ammazzi i 4 distruttori dell’Italia, non ce lo possiamo mandare?».

Le perquisizioni sono state eseguite a Milano, Vicenza e Udine ed hanno permesso di riscontrare sui telefoni la presenza degli account anonimi utilizzati per l’inoltro dei messaggi oggetto di interesse investigativo. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.