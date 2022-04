GlorytoUkraine Exxx…Polzive!!! Affondata la Moskva, la più grande nave da guerra russa. Forse trasportava testate nucleari. Mistero sui 550 soldati a bordo.

La Moskva – un simbolo di 40 anni della potenza militare russa – è rimasta un relitto fumante dopo essere stata colpita da due missili e in seguito affondata mentre veniva rimorchiata nel porto navale di Sebastopoli in Crimea.

La Moskva è la più grande imbarcazione militare russa affondata dalla seconda guerra mondiale. In una rivelazione agghiacciante, le fonti militari ucraine affermano che ora c’è reale preoccupazione che ci siano diversi missili nucleari sulla nave. Il redattore capo di Black Sea News, Andriy Klymenko ha chiesto un’urgente indagine internazionale per verificare se la Moskva stesse trasportando armi nucleari. “Amici ed esperti dicono che ci sono due testate nucleari per missili da crociera a bordo della Moskva” ha detto. La nave da guerra è “un vettore di armi nucleari”. “Oltre ai missili P-1000 “Vulkan”, l’incrociatore missilistico nucleare Moskva potrebbe contenere altre armi nucleari”.

Mistero sullo stato dell’equipaggio, oltre 550 soldati. Sembra che solo 50 membri dell’equipaggio siano stati prelevati da una nave turca, altri 14 sarebbero stati trasportati in aereo al porto di Sebastopoli, lasciando sulla nave circa 450 il cui destino rimane un mistero.

Un video dall’interno di Sebastopoli durante la notte mostra dozzine di auto presumibilmente appartenenti ai marinai ancora parcheggiate nel porto, i loro proprietari non sono ancvora venuti a prenderle.

Una “cerimonia d’addio” alla Moscova si terrà oggi a Sebastopoli presso un monumento in onore del 300° anniversario della flotta russa.