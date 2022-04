FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Il braccio destro di Saro favorevole alla ciminiera Kronospan. Deserta la gara per analizzare la formaldeide. Affidato con vecchi criteri il servizio manutenzione della rete di qualità dell’aria Arpa.

I burattini degli Austriaci oggi esultano. Perfino Giorgio Simon, guru del PM10 per conto dei ducetti della Delizia ( Bruno Malattia e Agrusti, quest’ultimo accusato di tentata corruzione di un alto ufficiale della tributaria) si è lasciato prendere la mano e ha riportato in rete la pagina del Messaggero Veneto in cui si dettaglia il decreto del direttore Massimo Canali (già querelante Leopost) rispetto alle valutazioni tecniche positive dell’ampliamento della Kronospan. Il dirigente di prima fascia della regione Fvg (140mila eurti/anno) era stato sistemato in direzione centrale difesa dell’ambiente appena dopo le elezioni regionali quando Fedriga aveva nominato Scoccimarro assessore all’ambiente. Essendo l’esponente di Fratelli d’Italia a corto di nozioni tecniche su una materia che ha solo sfiorato, è giunto in soccorso Ferruccio Saro , vecchio amico di Scoccimarro che gli ha proposto il direttore del Consorzio Bonifica Pianura Friulana. E così è stato. Massimo Canali è passato da Udine a Trieste. Col decreto di mercoledì scorso, Canali giudica compatibile con l’ambiente il progetto degli austriaci e fa notare che l’Arpa darà le indicazioni alla Kronospan su come controllare le emissioni. Un’assurdità dell’assessore che dimostra quanto inutile sia il carrozzone Arpa (circa 270 dipendenti) rispetto ai suoi compiti. In tal senso va ricordato il caos della risoluzione contrattuale fra l’Agenzia regionale e la Rti spagnola che doveva occuparsi della manutenzione della qualità dell’aria in Friuli. Il servizio è cessato oggi. Per sopperire alla lacuna, nelle more dell’espletamento della nuova procedura europea, il direttore ff Visintin ha affidato direttamente alla ditta Project Automation S.p.A il servizio per la durata di mesi 6 (sei) e per l’importo complessivo di € 137.706,00 (IVA esclusa). Non è dato sapere se il servizio della Project Automation di Monza sia in grado di gestire il nuovo software di funzionamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria sviluppato da Arpa Valle d’Aosta, che viene ora ad essere il prodotto ufficiale e di riferimento per il Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente. L’RTI DNota di Barcellona non era in grado è perciò la convenzione è stato risolta. Inoltre la direzione Arpa ha approvato i verbali della gara per la fornitura, installazione, messa in esercizio, manutenzione correttiva di strumentazione per la rete regionale di monitoraggio qualità dell’aria. I lotti riguardanti gli analizzatori automatici in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Ammoniaca (NH3) e per la determinazione in ambiente esterno di Formaldeide (CH2O) sono andati deserti. Inoltre la giunta Bernava, sempre più ostaggio dei ducetti e dopo aver tradito gli elettori ha deliberato ieri di escludere dal procedimento di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica il piano attuativo comunale della zona artigianale e quella ex Eridania. Un passo avanti verso il definitivo accordo con gli austriaci per l’ampliamento e il voltafaccia vergognoso agli elettori. La gente mormora: Quali accordi sono stati raggiunti sottobanco fra il sindaco e gli amici del suo partito? quello dei “Cittadini per il presidente” del segretario Bruno Malattia (legale di Agrusti e Confindustria AA) e della vice Michela Del Piero di Civibank ?