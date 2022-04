Non si conoscono ancora le cause della morte delle due persone trovate senza vita mercoledì scorso nella frazione di Villa Primavera in comune di Campoformido (Ud). Si chiamavano Antonilia Finotto di 73 anni e Paolo Simonetti di 66. Secondo i carabinieri i cadaveri erano lì da almeno 6-8 mesi. Erano supini in due camere diverse. Non sono state rinvenute tracce di sangue.