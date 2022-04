AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Mese di marzo: Telefriuli mantiene il primato. Crolla Tele4 che si stacca dalla Manzoni. Irrompe UdineseTv. Colpaccio di Teleantenna: Ingaggiati i DoMace (ex Macete)

Ricco di novità televisive il mese di marzo. A partire dal divorzio della concessionaria di pubblicità Manzoni con Telequattro, per arrivare al colpo grosso di Teleantenna, la brillante TV di Monfalcone che stupisce ogni giorno di più i telespettatori della vallata isontina: dal 1°aprile va in onda “Domace” uno degli spettacoli più esilaranti del golfo condotto da Flavio Furian e Maxino.

Le analisi dell’Auditel sul mese di marzo vedono in testa Telefriuli con 72.266 contatti netti nella fascia dalle 2 alle 25,59; precipita Telequattro a 53.073, mentre Antenna Tre Veneto si conferma al terzo posto. Zampata di Udinese Tv che si porta a 21.497 mila contatti giornalieri. Un risultato per molti versi atteso, visto che la Tv dei Pozzo, fino al mese precedente, soffriva il confinamento sul canale 110. Dal mese di marzo, come anticipato su queste pagine nel novembre scorso, Udinese Tv si riceve sul canale 12 e i risultati si vedono. La Tv di piazza XX Settembre è destinata ad entrare nel novero delle più importanti emittenti dell’area.

Riguardo alle fasce di maggior ascolto, Telefriuli primeggia nell’orario di maggior ascolto, ovvero dalle 18/20.30 con 31.845 contatti; segue Tele4 a 19.603; Antenna 3 Veneto 6.861. La Tv friulana si distingue anche nella fascia 20.30/22.30 con 18.885 contatti contro i 17.355 di Telequattro e gli 11.991 di 7Gold Telepadova. Udinese Tv si ferma a 6.425.

In Veneto primeggia Antenna3 con 305mila contatti/giorno, seguita da Telenuovo ReteNord 270.433 e TVA Vicenza a 206.921.