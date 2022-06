LetameFriulano Exxx…Polzive!!! L’autonomismo sognato da Fontanini: Udine trasformata in discarica a cielo aperto; la roggia usata come cesso e lavabo. Benvenuti in Friuli, latrina d’Italia.

Il peggior sindaco di Udine è conosciuto per i suoi trascorsi in provincia in cui poltriva e si dedicava al suo sport preferito: paraguro del Friuli. Quando faceva il presidente, le cantine di palazzo Belgrado straboccavano di tonnellate di pubblicazioni inutili sul Friuli, poi finite al macero. Nessuno se le filava. Eppure il nostro Vestaglia, anche l’altro giorno, insisteva: Contro Trieste in difesa del Friuli. Oltre alle parole il sindaco non è mai andato. Solo frignare sulla stampa amica e ritirarsi a Collina di Forni Avoltri. Appena è diventato sindaco, il suo programma, oltre alla sicurezza, era impostato (Viviana) sul decoro (!!!??). Mai fallimento fu così clamoroso. Malgrado la pattuglia di agenti di polizia in tenuta anti sommossa, a Udine è stata legalizzata anche la latrina nella roggia. In pieno giorno. Queste sono le foto riprese oggi dal Messaggero Veneto che testimoniano il grado di indecenza raggiunto dalla capitale del Friuli sotto la giuda dell’eletto per caso. In via Piave di fronte al palazzo della provincia e della Prefettura alcuni ragazzi hanno scambiato un pezzo di storia udinese (le rogge) per una latrina e per un lavabo. Tutto è permesso, dalla pipì alla popò di fronte al passaggio degli increduli automobilisti.

La città più elegante del Nord violentata e saccheggiata dai barbari che siedono a palazzo D’Aronco. Una violenza estetica che fa il paio con la montagna di rifiuti che i turisti si trovano la domenica mattina nel cuore della città di via Poscolle e via Zanon la domenica mattina. Letame friulano per gli ospiti. Tornate nel Contado giacché qualcheduno già invoca Trieste.