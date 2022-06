VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Il Comune di Muzzana mette in crisi il progetto di smaltimento rifiuti pericolosi di Pocenia (Ud): Richieste nuove integrazioni. Come verranno gestite le acque? Il Comitato Friuli diffida la regione.

In regione, quando hanno letto la delibera di giunta del comune di Muzzana del Turgnano rispetto all’impianto di smaltimento rifiuti pericolosi, hanno subito rilevato criticità sostanziali sul progetto da realizzarsi nella zona industriale di Pocenia (Ud). Un impianto che dovrebbe trattare circa 115mila tonnellate di rifiuti all’anno, compresa una parte di amianto. Diversamente dal pilatesco documento della giunta dell’ex sindaco Gigante, quella di Muzzana si è rivelata puntuale e decisiva. Per questo motivo e dopo le numerose osservazioni inviate alla direzione centrale difesa dell’ambiente da parte dei cittadini, la direzione centrale difesa dell’ambiente del Friuli VG ha inviato, il 7 giugno scorso, una richiesta di integrazioni alla Execo srl relativamente ai punti che riguardano: la gestione dei rifiuti più impattanti, l’impatto odorigeno, la componente idrica, la dispersione delle emissioni in atmosfera e le ricadute al suolo e le valutazione degli impatti generati dal traffico. Questo evidenzia il fatto che le questioni sollevate sono legittime e che l’ufficio competente ha ritenuto necessario richiedere ulteriori chiarimenti. La ditta di Padova ha chiesto una proroga di 45 giorni per poter rispondere a tali domande. Dal canto suo la Regione ha concesso una proroga al 28 luglio. La nuova amministrazione Furlan, ribadisce la propria posizione nel considerare non adatto il sito in Via Locatelli per la realizzazione di tale impianto.

Dopo che la Execo Srl ha diffidato Leopost e la candidata sindaca, ora eletta, Debora Furlan per “risarcimento danni” per aver esercitato il diritto di critica, la regione riconosce che l’impianto dei padovani presenta delle vistose criticità. Le responsabilità della giunta precedente sono evidenti, per via della furbetta volontà del sindaco di voler far passare il progetto sotto traccia. Ora il vento è cambiato e lo dimostra l’agitazione dei consiglieri di opposizione che non volevano fare troppa pubblicità alla realizzazione dell’impianto. Quali interessi si nascondono dietro un deposito di amianto in Friuli? Nel mentre, il Comitato per la vita del Friuli Rurale, ha diffidato la regione all’immediata cessazione della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale del progetto di via Locatelli a Pocenia. Friuli infetto, regione malata.