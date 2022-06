PolverieraBujese Exxx…Polzive!!! S’inaugura la giunta Pezzetta. Saro e Ovan esultano dopo aver infinocchiato Bergagna e Fulchir. Ombre e sospetti sull’ex presidente della Pro Buja e neo consigliera Ballandini.

E’ stato convocato per questa sera il primo consiglio comunale di Silvia Pezzetta eletta il 12 giugno sindaco di Buja (Ud). I nomi degli assessori sono quelli che si conoscono: Zontone (vice), Spizzo, Lizzi, Guerra e Piccoli. Nessuna novità. Esplodono invece i petardi nell’area dell’opposizione ancora scossa dalla randellata ricevuta il 12 giugno. Fra i banchi della minoranza siederà la neo eletta consigliera Annalisa Ballandini, testa di serie delle civiche intestinali di Buja manovrata da Bergagna-Fulchir che sperava di infinocchiare gli elettori col pretesto della festa di primavera. E qui spunta un primo giallo: Annalisa Ballandini, oltre ad essere assegnata all’ufficio cultura e sport del comune di Gemona del Friuli (sindaco Revelant…), è stata, fino a martedì scorso, presidente della “ProBuja” (ora passata a Stefano Debellis) ed è vice presidente dell’Associazione delle Pro Loco Fvg. Nessuna incompatibilità sia ben chiaro, ma a Passariano (Ud), sconsigliano il cumulo di cariche, soprattutto fra quelle che coinvolgono le istituzioni con quelle associative, come le Pro Loco. Il secondo giallo è spuntato durante i festeggiamenti dell’ultima edizione della Festa di Primavera del 10-12 giugno scorsi. Pare che le telecamere posizionate all’ingresso dell’area festeggiamenti di Monte di Buja, fossero fuori uso. Nessuno ha verificato la funzionalità prima dell’inizio della festa visto il notevole afflusso di pubblico che richiama la manifestazione. Certo invece il furto della telecamera che “illuminava” il parcheggio. Chi non ha vigilato? Il sindaco, responsabile della sicurezza, o la presidente? E se fosse avvenuto un furto? Gli elettori bujesi auspicano che l’ombra del sospetto, calata in questi giorni su Buja, venga allontanata prima possibile. In quanto ai veleni che hanno intossicato la campagna elettorale, giovedì 23 giugno al ristorante Turians di Villalta di Fagagna (Ud), è stata clamorosamente confermata la doppia buggerata che Bergagna-Fulchir-Calligaro hanno ricevuto da Saro-Treccartaro. Le scintille si vedevano fino a Lignano. Lo stesso Roberto Fabiani (strappata la tessera di Fratelli d’Italia), esteta della ristorazione collinare, si è lamentato per il bidone che hanno ricevuto i suoi commensali (Peruch, Fabbro, Venturini…& altri) da Saro-Ovan. L’ex senatore aveva promesso a Fulchir (I-Vision) il sostegno al vice sindaco uscente Giovanni Calligaro, in realtà, con una magistrale e spericolata operazione doppiofornista, Saro aveva già in tasca l’accordo con Silvia Pezzetta e l’appoggio, sottotraccia del sindaco di Colloredo di Monte Albano, Luca Ovan. Ecco perché per la minoranza i prossimi 5 anni saranno dedicati solo a leccarsi le ferite. Dolorose. In attesa delle dimissioni della presidente della ProBuja Ballandini. Stasera Saro sarà a Varmo (Ud) nella nuova veste di presentatore della serata dedicata al nuovo libro di Alessadra Guerra.