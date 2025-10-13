LeopostAssolto Exxx…Polzive!! Udine si conferma presidio Liberale Occidentale. Oggi in Tribunale ha vinto il diritto, la libertà di parola e la non violenza. “No Peace Without Justice”. ProPal Tornate a GazzaVostra. Leopost assolto dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa.

Mentre la città che garantisce e conserva intatti i quarti di nobiltà del diritto e delle garanzie costituzionali, veniva saccheggiata dai camarillos Pro Pal, in Tribunale si celebrava l’ennesimno processo a carico di “leopost” accusato di diffamazione da un avvocato del luogo cui portiamo un alto rispetto ma non citiamo. Il giudice ha respinto le accuse del PM e disposto il non luogo a procedere per l’imputato. Udine presidio laico, liberale, custode delle garanzie costituzionali affermate e pronunciate dal giudice Pecile. Grazie agli avvocati difensori, l’infatiticabile Rossana de Agostini e all’avvocato Maurizio Landelli. Ha pronunciato la sentenza di assoluzione. L’Udienza è stata caratterizzata da un retroscena molto educativo che andrebbe registrata e portato nelle aule dell’università. IL giudice ha messo in evidenza, altro che separazione delle carriere!, il compito della Polizia Giudiziaria. Come si fa a stabilire che il giornalista Leonarduzzi sia riconducibile a “leopost”?. Per sentito dire ? o sono state fatte delle indagini? Nel giorno in cui Udine viene ferita dalla violenza dei Propal, il Tribunale dimostra che non siamo barbari, che il terrorismo (vedi il ’68) uscirà sconfitto dagli anticorpi democratici, liberali, occidentali, antiviolenti. Non c’è Pace senza Giustizia.