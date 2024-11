Leopost: Forza Presidente Bordin!

Il presidente del consiglio Mauro Bordin è stato colto da un piccolo malore oggi, mercoledì, durante un impegno istituzionale a Tavagnacco. Per precauzione è stato portato all’ospedale di Udine da dove è stato dimesso nel primo pomeriggio. Tutta la redazione di leopost rivolge i più sinceri auguri di pronta guarigione al presidente. Il capogruppo de “Il Patto per l’Autonomia” Massimo Morettuzzo aggiunge: “Da parte mia e di tutto il nostro gruppo esprimo i più sinceri auguri di una pronta guarigione al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin con la speranza di rivederlo a presiedere l’aula quanto prima”. Maria Rosaria Capozzi esprime vicinanza al presidente: “Gli auguriamo una pronta guarigione e di ritrovarlo presto in aula”. Il gruppo PD: “Auguriamo al presidente Bordin, colpito questa mattina da un malore, di rimettersi a posto, sperando di rivederlo prima possibile al suo posto”. La Lega: Desideriamo rivedere al più presto il nostro presidente Bordin al suo posto, con la professionalità e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto nel suo ruolo istituzionale”. Forza Italia: “Sinceri auguri di pronta guarigione al presidente del consiglio. Forza Italia lo attende in aula per la discussione sulla finanziaria.”