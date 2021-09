LegaPalmanova Exxx…Polzive!!! Salvini tira la volata al Milan e agguanta il pareggio. A Palmanova aveva esortato i friulani: Gufiamo contro la Juve.

Ieri sera a Palmanova erano presenti al gran completo i vertici regionali della Lega e assenti tutti gli altri esponenti dei partiti della coalizione che sostiene il candidato sindaco Di Piazza.

Salvini un rullo compressore, inarrestabile e in grande forma. Così si è presentato in borgo Udine per sostenere il candidato del centro destra Di Piazza. Puntualissimo alle 20,30 dopo il tour de force di Milano-Pordenone e Cordenons, il leader della Lega, dopo aver ascoltato il presidente della regione Fedriga e il segretario regionale Dreosto, ha elencato le priorità del partito e il pallino fisso del ministero per le persone con disabilità. No al ritorno della legge Fornero si al voto nel più breve tempo possibile. Salvini ha ricordato: “Rischio 15 anni di carcere per aver difeso il mio paese, ma sono orgoglioso 〈L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso della Open Arms, la nave dell’ong che nell’agosto 2019, dopo aver salvato 147 migranti rimase in mare per giorni, in attesa di poter far sbarcare i naufraghi Ndr〉, il 23 ottobre inizia il processo a Palermo”. Questi i tormenti di Salvini che sono anche quelli del Milan. “Per stasera 〈ieri sera a Castion di Strada〉 ho chiesto un televisore per vedere il Milan, dobbiamo gufare contro la Juve”. Al termine del breve comizio ha preso la parola il candidato Di Piazza che ha ricordato le ragioni della sua candidatura. Domani Salvini sarà a Trieste poi a Caorle.