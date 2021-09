E’ morto Luca Mazzaro, sindaco di Pagnacco -Ud-.

E’ morto stamattina Luca Mazzaro, sindaco di Pagnacco -Ud-. Aveva 49 anni ed era stato eletto per la seconda volta nel 2019, col 70 per cento dei voti. Era sposato con Stefania e aveva due figli. Poco fa le campane di tutte le chiese del comune hanno suonato in segno di lutto. Era malato da circa una decina di anni.

Adieu Luca, lo ricordiamo anche noi, straordinario assistente tecnico al MediaWorld di Reana, i suoi consigli sulle nuove diavolerie tecnologiche da acquistare per migliorare questo presidio.