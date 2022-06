LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Salvini fulmina Draghi: Usciamo dal governo se passano ius scholae e cannabis. Obiettivo elezioni anticipate per depotenziare Fratelli d’Italia. Fedriga saldo in Friuli

Il ragionamento del leader della Lega è concentrato in questo passaggio: Restare in un governo la cui maggioranza approva due misure che sono fumo negli occhi degli elettori di destra, come Ius Scholae e cannabis, lascerebbero un’autostrada a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni e penalizzerebbero ulteriormente la Lega, che già di bocconi amari da quando appoggia Draghi ne ha dovuti ingoiare parecchi.

“Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati e cannabis anzichè occuparsi di lavoro, tasse e stipendi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la volontà della sinistra di affrontare Ius Scholae e cannabis alla Camera da ieri pomeriggio. Le dichiarazioni, scarne ma fulminanti, del leader leghista sono una vera e propria bomba sul governo Draghi. La traduzione delle parole del segretario del Carroccio sono chiarissime: se il Parlamento approverà in via definitiva i provvedimenti su Ius Scholae e cannabis, come intende fare soprattutto il Partito Democratico, la Lega uscirà dal governo Draghi, ritirando i suoi tre ministri e votando contro la fiducia all’esecutivo. D’altronde ormai siamo in campagna elettorale e dopo il brutto risultato delle elezioni comunali Salvini ha assolutamente bisogno di recuperare terreno e fiducia tra gli elettori. Il punto è chiaro, non si torna indietro. Dichiarazioni che fanno il paio con quelle espresse da Fedriga a Codroipo una settimana fa: “Se la sinistra pretende l’apertura dei centri d’accoglienza o altre misure tipo nuove tasse o ddl Zan, troverà sempre la porta chiusa”. Il confronto del Friuli con la tenuta del governo nazionale è riferito allo Ius Scholae, che, per i leghisti, altro non è che l’evoluzione edulcorata dello Ius Soli. Il capogruppo Molinari osserva: “Oggi (ieri) la sinistra ha minato le basi dei presupposti dell’ingresso della Lega nel governo Draghi. Siamo nel governo per affrontare l’emergenza sociale. Invece sinistra e Cinque Stelle discutono di ius soli, perché lo ius scholae è uno ius soli mascherato, e di legalizzazione delle droghe”. Certo è che la la Lega non può restare in un governo la cui maggioranza approva in Parlamento provvedimenti di questo tipo. Non ci sono dubbi. Se il Pd va avanti, e il via libera finale arriva entro l’estate come ha lasciato intendere la deputata Dem Barbara Pollastrini, a settembre il Carroccio potrebbe uscire dall’esecutivo. Se poi il governo andrà avanti o no, i numeri ci sono, si vedrà. Probabilmente sì, visto che c’è da approvare la Legge di Bilancio entro il 31 dicembre. A meno che, per altri motivi, non se ne vadano anche Conte e il M5S. A qual punto la strada delle elezioni anticipate sarebbe inevitabile. Uno scenario che prefigura il nuovo assetto dell’ “inner circle” voluto da Salvini al cui interno trova spazio il presidente Fedriga, uno dei componenti del direttorio che, pur restando in Friuli, riesce a contribuire alla fase di rilancio del partito.